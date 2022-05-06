Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng "xa lánh" gạo khỏi chế độ ăn uống?

Sống khỏe 06/05/2022 08:52

Gạo là một loại ngũ cốc giàu tinh bột, là một thành phần chính của hơn một nửa dân số thế giới, nhờ khả năng thích nghi, sẵn có và khả năng thích ứng với bất kỳ hương vị hoặc gia vị nào. Gạo có kết cấu dai, mềm, mang lại sức bền cho bữa ăn và kết hợp tốt với nhiều loại ẩm thực. Nhưng gần đây, nguồn thực phẩm chính này đã được xếp vào hàng phụ vì nhiều người cho rằng nó không có ích cho chế độ ăn kiêng của họ để giảm cân.

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gạo có nhiều lợi ích mà người ta bỏ qua nếu không ăn nó. Giống như tất cả các mặt hàng thực phẩm, mọi thứ nên được tiêu thụ đúng tỷ lệ, vào đúng thời điểm. Tương tự là trường hợp đối với gạo, ăn nó không phải là vấn đề miễn là bạn đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó.

Shikha Mahajan, chuyên gia dinh dưỡng toàn diện và là người sáng lập trang ăn kiêng Diet Podium tại Ấn Độ đã nói về những lợi ích khác nhau của gạo và lý do tại sao bạn không nên loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của mình để bạn cùng tham khảo như sau.

Nguồn năng lượng tốt

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta hoạt động để chuyển đổi carbohydrate lành mạnh thành năng lượng khi chúng đi vào hệ thống của chúng ta. Mặt khác, carbs có lợi cho sức khỏe và gạo hữu ích cho nhiều việc hơn là chỉ chuyển hóa thành năng lượng. Điều này cũng hỗ trợ chức năng não tối ưu vì não hấp thụ và sử dụng loại năng lượng này. 

Các chất dinh dưỡng khác trong gạo như khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng khác đều giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong các cơ quan trong cơ thể. Cơ thể chúng ta đã nhận được năng lượng là kết quả của việc tiêu thụ gạo. 

Kiểm soát huyết áp

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì gạo có hàm lượng natri thấp, nó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng, natri có thể khiến tĩnh mạch và động mạch thắt lại, gây căng thẳng và căng thẳng hơn cho hệ thống tim mạch. Natri dư thừa cũng có liên quan đến các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ, do đó tránh nó luôn luôn là một ý kiến ​​hay. Gạo lứt và gạo trắng rất hữu ích cho những người bị huyết áp cao.

Nó không chứa Gluten

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị dị ứng với gluten, gạo có thể dễ dàng được thêm vào chế độ ăn uống của bạn mà không gây ra vấn đề gì. Sẽ không bị viêm ruột vì nó không chứa gluten. Điều quan trọng là phải luôn tìm cách để giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, đó là lý do tại sao gạo là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. 

Để chống lại bệnh thiếu máu

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu chất sắt là khuyến nghị điển hình nhất để tăng hemoglobin. Cả gạo trắng và gạo lứt đều chứa nhiều chất sắt, có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu. 

Tốt cho sự trao đổi chất

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng 'xa lánh' gạo khỏi chế độ ăn uống? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Niacin, vitamin D, canxi, chất xơ, sắt, thiamine và riboflavin đều được tìm thấy rất nhiều trong gạo. Bởi vì vitamin thường xuyên hỗ trợ các chức năng cơ bản nhất của cơ thể, những vitamin này có trong gạo cung cấp nền tảng cho sự trao đổi chất của cơ thể, sức khỏe hệ miễn dịch và hoạt động chung của các hệ cơ quan.

Theo Femina

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là "án tử" bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là "án tử" bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới

Ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống một lượng rượu độc hại, thường là uống quá chén trong một thời gian ngắn. Bị ngộ độc rượu có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của tinh bột chế độ ăn kiêng lành mạnh lợi ích của gạo

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?