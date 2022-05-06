Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng "xa lánh" gạo khỏi chế độ ăn uống?

Shikha Mahajan, chuyên gia dinh dưỡng toàn diện và là người sáng lập trang ăn kiêng Diet Podium tại Ấn Độ đã nói về những lợi ích khác nhau của gạo và lý do tại sao bạn không nên loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của mình để bạn cùng tham khảo như sau.

Gạo có nhiều lợi ích mà người ta bỏ qua nếu không ăn nó. Giống như tất cả các mặt hàng thực phẩm, mọi thứ nên được tiêu thụ đúng tỷ lệ, vào đúng thời điểm. Tương tự là trường hợp đối với gạo, ăn nó không phải là vấn đề miễn là bạn đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó.

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta hoạt động để chuyển đổi carbohydrate lành mạnh thành năng lượng khi chúng đi vào hệ thống của chúng ta. Mặt khác, carbs có lợi cho sức khỏe và gạo hữu ích cho nhiều việc hơn là chỉ chuyển hóa thành năng lượng. Điều này cũng hỗ trợ chức năng não tối ưu vì não hấp thụ và sử dụng loại năng lượng này.

Các chất dinh dưỡng khác trong gạo như khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng khác đều giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong các cơ quan trong cơ thể. Cơ thể chúng ta đã nhận được năng lượng là kết quả của việc tiêu thụ gạo.

Kiểm soát huyết áp

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Bởi vì gạo có hàm lượng natri thấp, nó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng, natri có thể khiến tĩnh mạch và động mạch thắt lại, gây căng thẳng và căng thẳng hơn cho hệ thống tim mạch. Natri dư thừa cũng có liên quan đến các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ, do đó tránh nó luôn luôn là một ý kiến ​​hay. Gạo lứt và gạo trắng rất hữu ích cho những người bị huyết áp cao.

Nó không chứa Gluten

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Nếu bạn bị dị ứng với gluten, gạo có thể dễ dàng được thêm vào chế độ ăn uống của bạn mà không gây ra vấn đề gì. Sẽ không bị viêm ruột vì nó không chứa gluten. Điều quan trọng là phải luôn tìm cách để giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, đó là lý do tại sao gạo là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Để chống lại bệnh thiếu máu

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Ăn thực phẩm giàu chất sắt là khuyến nghị điển hình nhất để tăng hemoglobin. Cả gạo trắng và gạo lứt đều chứa nhiều chất sắt, có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu.

Tốt cho sự trao đổi chất

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Niacin, vitamin D, canxi, chất xơ, sắt, thiamine và riboflavin đều được tìm thấy rất nhiều trong gạo. Bởi vì vitamin thường xuyên hỗ trợ các chức năng cơ bản nhất của cơ thể, những vitamin này có trong gạo cung cấp nền tảng cho sự trao đổi chất của cơ thể, sức khỏe hệ miễn dịch và hoạt động chung của các hệ cơ quan.

Theo Femina