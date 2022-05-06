Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là "án tử" bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới

Sống khỏe 06/05/2022 00:06

Ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống một lượng rượu độc hại, thường là uống quá chén trong một thời gian ngắn. Bị ngộ độc rượu có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn.

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc rượu là nguyên nhân gây ngộ độc hàng đầu ở những nước chẳng hạn Anh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Điều quan trọng là tránh lạm dụng rượu và nhận thức được lượng rượu bạn đang uống và tác động của điều này đối với cơ thể của bạn.

Các dấu hiệu và triệu chứng của ngộ độc rượu

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu và triệu chứng của ngộ độc rượu bao gồm:

  • lú lẫn
  • nói ngọng nghiêm trọng
  • mất kiểm soát hành vi
  • nôn mửa
  • thở không đều hoặc chậm
  • da nhợt nhạt hoặc xanh xao do nhiệt độ cơ thể thấp (hạ thân nhiệt)
  • có ý thức nhưng không phản ứng (sững sờ)
  • ngất đi và bất tỉnh

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, ngộ độc rượu có thể dẫn đến hôn mê, tổn thương não và tử vong.

Khi nào cần tìm kiếm trợ giúp y tế

Nếu bạn nghi ngờ ngộ độc rượu, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức để yêu cầu xe cấp cứu.

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi bạn đang chờ đợi:

  • cố gắng giữ cho người nghi bị ngộ độc ngồi dậy và tỉnh táo
  • cho họ nước nếu họ có thể uống
  • Nếu họ bất tỉnh, hãy cho họ nằm nghiêng ở tư thế hồi phục và kiểm tra xem họ có thở đúng không
  • giữ ấm cho họ
  • ở lại với họ

Đừng bao giờ để một người nghi bị ngộ độc rượu một mình và "ngủ quên". 

Nồng độ cồn trong máu của một người có thể tiếp tục tăng lên đến 30 đến 40 phút sau lần uống cuối cùng của họ. Điều này có thể khiến các triệu chứng của họ đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Bạn cũng không nên cố gắng làm "họ tỉnh táo" bằng cách cho người nghi bị ngộ độc uống cà phê hoặc đặt họ dưới vòi hoa sen nước lạnh chẳng hạn. Những phương pháp này sẽ không giúp ích và thậm chí có thể nguy hiểm.

Cách điều trị ngộ độc rượu trong bệnh viện

Trong bệnh viện, người bị ngộ độc sẽ được theo dõi cẩn thận cho đến khi rượu đã ra khỏi hệ thống cơ thể.

Nếu cần điều trị, điều này có thể bao gồm:

  • đưa một ống vào miệng và khí quản (đặt nội khí quản) để mở đường thở, loại bỏ mọi tắc nghẽn và giúp thở
  • lắp một ống nhỏ giọt vào tĩnh mạch, đi trực tiếp vào tĩnh mạch, để bổ sung nước, lượng đường trong máu và mức vitamin
  • lắp ống thông vào bàng quang để thoát nước tiểu thẳng vào túi để chúng không bị ướt

Nguy cơ ngộ độc rượu

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người bị ngộ độc rượu, họ có thể:

  • ngừng thở
  • bị đau tim
  • chết vì sặc chất nôn của chính họ
  • mất nước nghiêm trọng, có thể gây tổn thương não vĩnh viễn trong những trường hợp nghiêm trọng
  • phát triển hạ thân nhiệt nghiêm trọng hơn
  • bị co giật do lượng đường trong máu giảm

Nôn và ọe nhiều lần có thể dẫn đến nôn ra máu, nguyên nhân là do mạch máu ở ngã ba dạ dày và dạ dày bị rách.

Các rủi ro liên quan khác

Uống quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của một người và đặt họ vào những tình huống mà sức khỏe và sự an toàn của họ bị đe dọa.

Ví dụ, họ có thể:

  • gặp tai nạn hoặc bị thương
  • tham gia vào hành vi bạo lực hoặc chống đối xã hội
  • quan hệ tình dục không an toàn, có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI)
  • mất tài sản cá nhân

Ngộ độc rượu xảy ra như thế nào

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi bạn uống rượu, gan của bạn phải lọc nó ra khỏi máu. Rượu được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể (nhanh hơn nhiều so với thức ăn), nhưng cơ thể chỉ có thể xử lý khoảng 1 đơn vị cồn trong một giờ.

Nếu bạn uống nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như đi chơi đêm, cơ thể bạn sẽ không có thời gian để xử lý hết. 

Ngộ độc rượu cũng có thể xảy ra nếu một người uống các sản phẩm gia dụng có chứa cồn. Trẻ em đôi khi vô tình uống những thứ này. Lượng cồn trong máu của bạn, được gọi là nồng độ cồn trong máu (BAC), sẽ tăng lên.

 

Giới hạn rượu khuyến nghị

ABV là biết tắt của cụm từ Alcohol by volume. Ở Việt Nam thường gọi là độ rượu. ABV là chuẩn quốc tế, được tính bằng số ml cồn trong 100ml chất lỏng ở 20 độ C. Là chỉ số % được ghi trên bao bì.

Đừng quá chén trong những cuộc vui vì biết đâu đó có thể là 'án tử' bởi ngộ độc rượu mà bạn không ngờ tới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn uống rượu hầu hết các tuần, để giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn:

  • đàn ông và phụ nữ được khuyến cáo không nên thường xuyên uống nhiều hơn 14 đơn vị nồng độ rượu một tuần
  • chia đều lượng uống của bạn trong 3 ngày hoặc hơn nếu bạn uống nhiều nhất là 14 đơn vị nồng độ rượu một tuần

Một đơn vị rượu tương đương với:

  • nửa lít rượu bia, bia hoặc rượu táo có độ bền thấp hơn (ABV 3,6%)
  • một ly rượu mạnh nhỏ (25ml, ABV 40%)

Bạn cũng nên tránh uống rượu bia vì nó rất nguy hiểm và có nguy cơ bị ngộ độc rượu. Việc cắt giảm bia rượu vừa có lợi cho sức khỏe, vừa giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có, vì vậy hãy cân nhắc đến vấn đề này nhé.

Theo NHS

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