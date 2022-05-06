Ngộ độc rượu là nguyên nhân gây ngộ độc hàng đầu ở những nước chẳng hạn Anh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Điều quan trọng là tránh lạm dụng rượu và nhận thức được lượng rượu bạn đang uống và tác động của điều này đối với cơ thể của bạn.

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, ngộ độc rượu có thể dẫn đến hôn mê, tổn thương não và tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi bạn đang chờ đợi:

cố gắng giữ cho người nghi bị ngộ độc ngồi dậy và tỉnh táo

cho họ nước nếu họ có thể uống

Nếu họ bất tỉnh, hãy cho họ nằm nghiêng ở tư thế hồi phục và kiểm tra xem họ có thở đúng không

giữ ấm cho họ

ở lại với họ

Đừng bao giờ để một người nghi bị ngộ độc rượu một mình và "ngủ quên".

Nồng độ cồn trong máu của một người có thể tiếp tục tăng lên đến 30 đến 40 phút sau lần uống cuối cùng của họ. Điều này có thể khiến các triệu chứng của họ đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Bạn cũng không nên cố gắng làm "họ tỉnh táo" bằng cách cho người nghi bị ngộ độc uống cà phê hoặc đặt họ dưới vòi hoa sen nước lạnh chẳng hạn. Những phương pháp này sẽ không giúp ích và thậm chí có thể nguy hiểm.

Cách điều trị ngộ độc rượu trong bệnh viện Trong bệnh viện, người bị ngộ độc sẽ được theo dõi cẩn thận cho đến khi rượu đã ra khỏi hệ thống cơ thể. Nếu cần điều trị, điều này có thể bao gồm: đưa một ống vào miệng và khí quản (đặt nội khí quản) để mở đường thở, loại bỏ mọi tắc nghẽn và giúp thở

lắp một ống nhỏ giọt vào tĩnh mạch, đi trực tiếp vào tĩnh mạch, để bổ sung nước, lượng đường trong máu và mức vitamin

lắp ống thông vào bàng quang để thoát nước tiểu thẳng vào túi để chúng không bị ướt

Nguy cơ ngộ độc rượu Ảnh minh họa: Internet Nếu một người bị ngộ độc rượu, họ có thể: ngừng thở

bị đau tim

chết vì sặc chất nôn của chính họ

mất nước nghiêm trọng, có thể gây tổn thương não vĩnh viễn trong những trường hợp nghiêm trọng

phát triển hạ thân nhiệt nghiêm trọng hơn

bị co giật do lượng đường trong máu giảm Nôn và ọe nhiều lần có thể dẫn đến nôn ra máu, nguyên nhân là do mạch máu ở ngã ba dạ dày và dạ dày bị rách. Các rủi ro liên quan khác Uống quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của một người và đặt họ vào những tình huống mà sức khỏe và sự an toàn của họ bị đe dọa. Ví dụ, họ có thể: gặp tai nạn hoặc bị thương

tham gia vào hành vi bạo lực hoặc chống đối xã hội

quan hệ tình dục không an toàn, có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI)

mất tài sản cá nhân

Ngộ độc rượu xảy ra như thế nào Ảnh minh họa: Internet Mỗi khi bạn uống rượu, gan của bạn phải lọc nó ra khỏi máu. Rượu được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể (nhanh hơn nhiều so với thức ăn), nhưng cơ thể chỉ có thể xử lý khoảng 1 đơn vị cồn trong một giờ. Nếu bạn uống nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như đi chơi đêm, cơ thể bạn sẽ không có thời gian để xử lý hết. Ngộ độc rượu cũng có thể xảy ra nếu một người uống các sản phẩm gia dụng có chứa cồn. Trẻ em đôi khi vô tình uống những thứ này. Lượng cồn trong máu của bạn, được gọi là nồng độ cồn trong máu (BAC), sẽ tăng lên.