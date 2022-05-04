Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân "hành hạ" dạ dày mà bạn không ngờ tới

Sống khỏe 04/05/2022 11:46

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày và dẫn đến đầy hơi. Những nghiên cứu như vậy không mới đối với chúng ta, nhưng có nhiều thói quen có thể làm hỏng hệ tiêu hóa của chúng ta mà chúng ta thậm chí không hề hay biết về chúng.

7 điều say đây bạn cần lưu để để có thể giúp giữ cho dạ dày của bạn khỏe mạnh hơn nhé.

1. Uống nước cam khi bụng đói

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1

Nếu bạn đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng nước cam, có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nói chung, ăn trái cây có múi khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ  sản xuất axit, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và ợ chua. Hơn nữa, đường fructose trong trái cây có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn nếu bạn ăn nó trước bữa ăn. Uống nước cam có thể "lấn át hệ tiêu hóa" và làm hỏng "vi khuẩn tốt" trong đường ruột của bạn khi bạn đang đói.

2. Rửa bát bằng miếng bọt biển 

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bàn chải nhựa hoặc silicon vì chúng có xu hướng lâu khô hơn khi không sử dụng. Bọt biển ẩm ướt trong thời gian dài và vi khuẩn có thể phát triển. Bàn chải cũng dễ làm sạch và tốt hơn là bạn nên cho chúng qua máy rửa bát mỗi tuần một lần.

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 3

Các chuyên gia nói rằng bạn cần chạy máy rửa bát của mình trong vòng một ngày sau khi bạn bỏ bát đữa dơ vào. Vi khuẩn có thể sống trên bát đĩa bẩn đến 4 ngày và bạn cần ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Vi khuẩn chỉ có thể tồn tại ở một nhiệt độ cụ thể và máy rửa bát sẽ tiêu diệt chúng bằng nước ấm nhưng nếu thiết bị đã cũ, tốt hơn hết bạn nên tránh mọi rủi ro bằng cách vệ sinh máy sạch sẽ nhé.

4. Thay thế bữa ăn bằng salad 

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 4

Salad rau không quá tốt để thay thế bữa ăn mặc dù nó có rất nhiều vitamin. Nó không có protein và việc thiếu protein có thể dẫn đến rối loạn dinh dưỡng.

Ngoài ra, ăn đồ lạnh mọi lúc cũng không tốt cho dạ dày của bạn. Cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa đồ lạnh và có thể dẫn đến các vấn đề. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến đường ruột của mình và muốn tránh đầy hơi, bọng mắt và đau bụng, bạn cần ăn nhiều thức ăn có tính nóng.

5. Ăn sữa đông và sữa chua vào buổi tối 

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 5

Sữa đông và sữa chua thực sự có thể khiến quá trình tiêu hóa của bạn trở nên tồi tệ hơn nếu bạn ăn chúng vào buổi tối. Các bác sĩ chuyên khoa Ấn Độ cho biết, đặc biệt những người bị axit và trào ngược axit nên tránh dùng vì hệ thống tiêu hóa hoạt động chậm chạp và không sẵn sàng cho giấc ngủ với các sản phẩm gây táo bón như vậy.

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 6

Các nhà nghiên cứu nói rằng nhai kẹo cao su thường xuyên có thể gây ra các vấn đề như đau hàm và tiêu chảy. Một viên kẹo cao su mỗi ngày là đã đủ cho cơ thể của bạn.

7. Ăn nhiều loại trái cây khác nhau cùng một lúc

Những thói quen tiêu cực bạn đang vô tình làm hàng này là tác nhân 'hành hạ' dạ dày mà bạn không ngờ tới - Ảnh 7

Chế độ làm đẹp Ayurveda nổi tiếng của Ấn Độ không khuyến khích trộn các loại trái cây khác nhau mà nên ăn riêng vì mỗi loại trái cây có vị chua riêng. Trộn tất cả các loại chua đó với nhau có thể trở nên nguy hiểm cho dạ dày của bạn.

Các loại trái cây khác nhau chỉ tiêu hóa với tốc độ khác nhau, vì vậy nếu bạn bị đầy hơi, tốt hơn hết bạn nên ngừng ăn salad trái cây.

Theo Brightside

Những lợi ích không ngờ đến của Yoga đối với trẻ em

Những lợi ích không ngờ đến của Yoga đối với trẻ em

Cùng điểm qua những câu chuyện dưới đây để biết lợi ích không ngờ đến của bộ môn Yoga đối với trẻ em nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân đau dạ dày Chữa đau dạ dày thói quen gây đau dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?