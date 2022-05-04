7 điều say đây bạn cần lưu để để có thể giúp giữ cho dạ dày của bạn khỏe mạnh hơn nhé.

Nếu bạn đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng nước cam, có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nói chung, ăn trái cây có múi khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ sản xuất axit, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và ợ chua. Hơn nữa, đường fructose trong trái cây có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn nếu bạn ăn nó trước bữa ăn. Uống nước cam có thể "lấn át hệ tiêu hóa" và làm hỏng "vi khuẩn tốt" trong đường ruột của bạn khi bạn đang đói.

2. Rửa bát bằng miếng bọt biển

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bàn chải nhựa hoặc silicon vì chúng có xu hướng lâu khô hơn khi không sử dụng. Bọt biển ẩm ướt trong thời gian dài và vi khuẩn có thể phát triển. Bàn chải cũng dễ làm sạch và tốt hơn là bạn nên cho chúng qua máy rửa bát mỗi tuần một lần.

3. Để bát đĩa bẩn trong máy rửa bát qua đêm

Các chuyên gia nói rằng bạn cần chạy máy rửa bát của mình trong vòng một ngày sau khi bạn bỏ bát đữa dơ vào. Vi khuẩn có thể sống trên bát đĩa bẩn đến 4 ngày và bạn cần ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Vi khuẩn chỉ có thể tồn tại ở một nhiệt độ cụ thể và máy rửa bát sẽ tiêu diệt chúng bằng nước ấm nhưng nếu thiết bị đã cũ, tốt hơn hết bạn nên tránh mọi rủi ro bằng cách vệ sinh máy sạch sẽ nhé.

4. Thay thế bữa ăn bằng salad

Salad rau không quá tốt để thay thế bữa ăn mặc dù nó có rất nhiều vitamin. Nó không có protein và việc thiếu protein có thể dẫn đến rối loạn dinh dưỡng.

Ngoài ra, ăn đồ lạnh mọi lúc cũng không tốt cho dạ dày của bạn. Cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa đồ lạnh và có thể dẫn đến các vấn đề. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến đường ruột của mình và muốn tránh đầy hơi, bọng mắt và đau bụng, bạn cần ăn nhiều thức ăn có tính nóng.

5. Ăn sữa đông và sữa chua vào buổi tối

Sữa đông và sữa chua thực sự có thể khiến quá trình tiêu hóa của bạn trở nên tồi tệ hơn nếu bạn ăn chúng vào buổi tối. Các bác sĩ chuyên khoa Ấn Độ cho biết, đặc biệt những người bị axit và trào ngược axit nên tránh dùng vì hệ thống tiêu hóa hoạt động chậm chạp và không sẵn sàng cho giấc ngủ với các sản phẩm gây táo bón như vậy.

6. Thường xuyên nhai kẹo cao su

Các nhà nghiên cứu nói rằng nhai kẹo cao su thường xuyên có thể gây ra các vấn đề như đau hàm và tiêu chảy. Một viên kẹo cao su mỗi ngày là đã đủ cho cơ thể của bạn.

7. Ăn nhiều loại trái cây khác nhau cùng một lúc

Chế độ làm đẹp Ayurveda nổi tiếng của Ấn Độ không khuyến khích trộn các loại trái cây khác nhau mà nên ăn riêng vì mỗi loại trái cây có vị chua riêng. Trộn tất cả các loại chua đó với nhau có thể trở nên nguy hiểm cho dạ dày của bạn.

Các loại trái cây khác nhau chỉ tiêu hóa với tốc độ khác nhau, vì vậy nếu bạn bị đầy hơi, tốt hơn hết bạn nên ngừng ăn salad trái cây.

Theo Brightside