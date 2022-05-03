Những lợi ích không ngờ đến của Yoga đối với trẻ em

Đối với trường hợp của Purswaney, họ sẽ sử dụng liệu pháp điều trị dưới dạng hướng dẫn trong tư thế yoga, hoặc asana, để cải thiện hệ hô hấp của cô ấy, và trong pranayama, hoặc kỹ thuật thở yoga. Cô cũng theo chế độ ăn thuần chay, đi ngủ sớm và thức dậy sớm.

Ở tuổi 13, Menka Purswaney cùng gia đình từ Ấn Độ đến Hồng Kông. Cô bị hen suyễn nặng, và các xét nghiệm cho thấy khả năng phổi của cô giảm đi rất nhiều so với trước đó. “Tôi không thể leo cầu thang mà không thở hổn hển được và phải tạm dừng một vài lần để có thể thở và tiếp tục đi. Các bác sĩ nói với bố mẹ tôi rằng bệnh hen suyễn của tôi là không thể cứu chữa được”, Purswaney với chia sẻ của cô ấy, “Bố mẹ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy tôi mang theo một đống thuốc bên mình”. Họ quyết định đưa cô đến Viện Jindal Naturecure, một trung tâm bệnh lý tự nhiên và yoga ở Bangalore, Ấn Độ. Trung tâm này có một cách tiếp cận toàn diện trong việc phòng ngừa và chữa các bệnh mãn tính thông qua việc giải độc và sửa đổi lối sống, và họ nói rằng trung tâm này là ‘người tiên phong’ của chăm sóc sức khỏe hiện đại và cũng như không sử dụng thuốc ở Ấn Độ.

Liệu pháp Asana bao gồm Surya Namaskar (trình tự chào mặt trời 12 bước), Shalabhasana (tư thế con châu chấu uốn cong ngược), Bhujangasana (tư thế của con rắn hổ mang, một khúc cua mở đầu kéo dài toàn bộ phần thân trên), oltrasana (quỳ gối lưng- uốn cong tư thế lạc đà) và dhanurasana (tư thế cung, một tư thế uốn cong khác). Pranayama đã giúp người tập luyện cải thiện hơi thở, chảy nước mũi và ngăn ngừa khó thở.

“Tôi đã dành một vài tuần ở Jindal cho việc thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Dưới sự hướng dẫn của một giáo viên, tôi đã thực hành Asana để cải thiện khả năng phổi của mình và mở rộng phần ngực ra hơn”.

Bên cạnh đó cô ấy còn được học các kỹ thuật của anulom vilom (thở lỗ mũi xen kẽ, hít vào sâu và thở ra trong khi thở xen kẽ giữa 2 lỗ mũi) và Bhastrika ( “thở ống bễ”, kiểu thở mà khi bạn hít một hơi thật sâu và giải phóng nó sau khi đếm đến năm, sau đó hít vào và thở ra bằng lực ép mạnh, bắt chước như việc thở hổn hển).

Cô cũng đã học được Kapal Bhati (“hơi thở lửa”, thở ra với một lực mạnh và sau đó tự hít vào với tốc độ nhanh) và Bhramari (“hơi thở ong mật”, hít một hơi dài, sâu vào mũi, sau đó thở ra từ từ chậm rãi, tạo nên tiếng ‘hmmm’ ở phía sau cổ họng). Purswaney nói rằng tập yoga và pranayama thường xuyên, cùng với sự thay đổi trong chế độ ăn uống của cô, đã giúp cô chữa khỏi bệnh hen suyễn. “Một hai tuần sau khi bắt đầu chế độ mới, tôi cảm thấy như mình có một cặp phổi mới. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với thuốc hít, steroid và các loại thuốc khác rồi!”.

Trở lại Hồng Kông và không còn cần đến thuốc, Purswaney tiếp tục tham gia các đội bóng rổ, bóng rổ và khúc côn cầu của cô một cách tràn đầy năng lượng.

Anna Ödman là một giáo viên yoga Iyengar cũng bị hen suyễn, giải thích rằng yoga giúp ‘tiêu diệt’ căn bệnh hen suyễn bằng cách mở rộng cơ ngực, làm mềm cơ hoành và tạo thêm không gian cho phổi, khuyến khích phổi thở tốt hơn. Thực hành việc tập yoga thường xuyên cũng làm tăng sự tự nhận thức cũng như chấp nhận trong 1 tình huống nào đó dễ dàng hơn, ông Ödman 50 tuổi, người giảng dạy tại Trung tâm Yoga Iyengar của Hồng Kông có những lời giải thích.

Vào năm 2017, sau khi có hai đứa con, Purswaney bắt đầu bị đau lưng và mệt mỏi và sau đó cô trở về tập yoga sau một thời gian gián đoạn kéo dài. Cô đã kết thúc việc tập luyện thường xuyên từ khi cô được chữa khỏi bệnh hen suyễn cho đến khi năm cô 37 tuổi.

“Tôi không xem yoga là một niềm vui. Tôi xem nó như là một phương pháp trị liệu và, vì tôi đã không có bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào nữa, tôi đã không nghĩ về việc sẽ tập lại yoga cho đến khi có con và muốn lấy lại sức khỏe của mình”, cô nói. Việc quay lại thực hành yoga của cô đã thay đổi nhận thức của cô, và cô quyết định tự đào tạo bản thân để trở thành một giáo viên yoga.

Purswaney đăng ký vào một chương trình trao quyền cho giới trẻ với ‘Sứ mệnh Chinmaya’, một tổ chức tâm linh thúc đẩy sự tăng trưởng trong nội tâm. Cô đã nghiên cứu Kinh thánh Hindu cổ đại và bắt đầu dạy triết học yoga cho trẻ em thông qua các buổi kể chuyện.

“Sau khi dạy triết học yoga cho trẻ em trong nhiều năm và đào tạo yoga, tôi nhận ra rằng yoga có thể được giới thiệu cho trẻ em theo cách vui vẻ và thân thiện với trẻ em”, Purswaney nói rằng.

“Tôi cảm thấy rằng nếu việc học tập yoga hấp dẫn hơn đối với tôi khi còn là một thiếu niên, tôi sẽ tiếp tục thực hành và gặt hái được nhiều lợi ích của nó lâu hơn. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể bắt đầu dạy chúng cho trẻ em. Tôi muốn tạo ra một “trường học bên ngoài trường học” đúng nghĩa.

Cô bắt đầu bằng cách dạy yoga cho con của mình, sau đó cô bắt đầu mở lên ‘Trường học về tư thế Yoga khắp thế giới’ vào năm 2019, dành riêng cho việc dạy yoga cho tất cả trẻ em. Các lớp học trẻ em của Purswaney, kết hợp nghệ thuật, âm nhạc, chơi, khiêu vũ và câu chuyện cùng với thực hành asana yoga theo cách hấp dẫn riêng.

“Trẻ em chỉ hiểu các khái niệm khi chúng được trình bày một cách đơn giản. Họ bắt đầu lớp học với một chút thiền định ngắn, có hướng dẫn, tiếp theo là các kỹ thuật thở và sau đó tìm hiểu về giải phẫu yoga và triết học thông qua âm nhạc và trò chơi”, theo cô Purswaney. “Một trong những cách tốt nhất để dạy trẻ là thông qua các bài hát”.

Để hiểu hơi thở, trẻ phải chuẩn bị một số kiến thức nhất định về bộ phổi, tim và cơ hoành. Giáo viên chúng tôi sẽ cùng tham gia với các trẻ khi thực hiện động tác hít vào bằng mũi và thở ra để quan sát cách mũi lọc được các hạt không khí và sự ấm nhẹ trong không khí mà ta hít vào, điều đó gây ra ít cơ hội cho vi khuẩn hoặc virus có thể xâm nhập vào”, cô ấy nói rằng.

“Để hiểu được hạnh phúc, chúng được học một bài hát về chánh niệm và cách làm thế nào khi chúng ta tập thể dục, ôm và cười, não của chúng ta tạo ra bốn hormone hạnh phúc - oxytocin, serotonin, endorphin và dopamine. Việc thực hành yoga cực kỳ có lợi cho trẻ em trong thời gian đại dịch hoành hành vừa rồi, cô ấy tin rằng.

“Covid-19 đã phá vỡ thói quen của họ hơn bao giờ hết. Họ không thể đi học, gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao hoặc tự do tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Tất cả đều khiến họ khó chịu và rất bức rức trong người”, Purswaney nói.

“Trong những thời điểm như vậy, yoga và âm nhạc sẽ giúp cho họ chuyển động trong một không gian hạn chế để giải phóng hormone hạnh phúc trong cơ thể họ. Nó cho họ kiến ​​thức rằng, bất cứ khi nào họ cảm thấy buồn, bối rối, tức giận, sợ hãi hoặc không thể ngủ ngon được, họ có thể sử dụng hơi thở để có một cảm giác an toàn như ở nhà. Theo là một cậu bé chín tuổi, đã tham dự các lớp học của Purswaney trong năm qua. Mẹ của cậu bé ấy, Lucia Caula, nói rằng Yoga đã làm cho Theo bình tĩnh hơn, tự tin hơn và linh hoạt hơn.

“Yoga giúp cậu bé hiểu cơ thể và tâm trí của mình”, Caula nói rằng. “Trong những tình huống khi cậu ấy trở nên lo lắng, cậu sẽ cần chút thời gian để thở. Khi cậu ấy lo lắng về việc tiêm vắc -xin, cậu ấy cũng dùng hơi thở của mình để giúp cậu bé bình tĩnh lại”.