Đường ruột khỏe mạnh không những giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt mà còn là chìa khóa cho vóc dáng thon gọn

Trong 120 năm kể từ khi các lý thuyết của ông được công bố, việc nhận thức về vai trò của ruột trong sức khỏe tổng thể càng ngày càng tăng lên. Cũng đã có một sự tăng đột biến trong các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc ngày càng căng thẳng lên và lối sống không cân bằng, chính vì sự trầm trọng và nguy hiểm bởi đại dịch. Gabriella Schnitzler, giám đốc quản lý tại Trung tâm chuyên về điều trị sức khỏe vật chất và tinh thần FX Mayr tại bờ hồ Wörthersee nước Áo.

Cải thiện khả năng làm việc của đường ruột để giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn là niềm tin cốt lõi trong phong cách làm việc của bác sĩ người Áo Franz Xaver Mayr. Làm việc vào khoảng thời gian cuối thế kỷ trước, ông đã phát triển một phương pháp tiếp cận chính thống tới ruột của chúng ta và coi chúng như là ‘hệ thống gốc rễ’, và đó cũng chính là chìa khóa cho sức khỏe của chúng ta.

Trong các đánh giá của TripAdvisor, người bệnh nhân cũ đã mô tả trải nghiệm ở trung tâm này là cảm giác trẻ hóa, giáo dục và thậm chí là cả thay đổi cuộc sống.

Được thành lập vào giữa những năm 1970, hiện trung tâm tiếp nhận hơn 50% bệnh nhân là người đã từng điều trị quay lại để cho mình một ‘vòng hồi sức’ sau mỗi năm. Một bệnh nhân, hiện ở tuổi 95, đã trở lại mỗi năm trong 30 năm qua, Schnitzler nói rằng.

“Liệu pháp đó không phải là một chế độ ăn kiêng hay thứ gì đó bạn chỉ theo chúng trong một tuần”, Schnitzler nói. Khi bệnh nhân rời đi, sau khi thoát khỏi thói quen hàng ngày, họ sẽ thay đổi quan điểm thực tế về mọi thứ.

Khi chúng tôi chia sẻ qua cuộc gọi trên Zoom, chính Schnitzler, trước đây là Giám đốc điều hành của Prada ở Bắc Âu, là gương mặt đại diện cho Trung tâm. Với vẻ ngoài rạng rỡ và làn da căng mọng thể hiện một phần sức khỏe tốt bên trong cô; nhiều triết lý đã trở thành ‘bản năng thứ hai’ cho con người có thể khám phá, cô ấy nói.

Nhiều vị khách bất kể là trẻ hay già đến từ khắp nơi trên thế giới trong ít nhất 1 tuần ở lại tại Trung tâm. Một số thì có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và cần hỗ trợ y tế, một số còn lại thì muốn giảm cân, một số nhiều khác thì vì một lý do này hay lý do khác, họ cần hỗ trợ để phục hồi lại hệ thống tiêu hóa.

Một bác sĩ y khoa đã đưa ra cho mỗi vị khách một bài kiểm tra về việc thông qua thể chất và xét nghiệm có thể bao gồm chức năng trao đổi chất, các yếu tố nguy cơ tim mạch, phân tích axit béo và phân tích kim loại nặng, Schnitzler nói. Với kết quả, mỗi chương trình trị liệu của khách sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của họ.

Một kỳ lưu trú theo mẫu có thể bao gồm hai hoặc ba ngày nhịn ăn hoặc cai nghiện, trong đó khách tiêu thụ chủ yếu là các loại trà thảo dược (như cây thì là, hoa chi đoạn, hoa cúc vạn diệp và cỏ đuôi ngựa) và nước dùng thực vật trong suốt để hoàn toàn nghỉ ngơi và làm sạch nội tạng, cùng với các chất bổ sung được kê đơn.

Những bệnh nhân sẽ uống muối vào buổi sáng để giúp hòa tan nhẹ nhàng mảnh nhỏ nào đó bị bắt trong ruột – điều đó càng làm cho hệ tiêu hóa chúng ta sạch hơn và khỏe hơn. Trong khi đó, massage dẫn lưu bụng hoặc bạch huyết, thụt rửa ruột, cùng với tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày, có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình làm sạch hơn.

Các liệu pháp của Sebastian Kneipp rất được sự chú trọng tại Trung tâm này; Ông là một nhà phương pháp thuận theo tự nhiên người Đức, làm việc vào cùng khoảng thời gian với Tiến sĩ FX Mayr, đặc biệt được ông được biết đến với Kneipp Cure, một hình thức thủy trị liệu liên quan đến việc tắm xen kẽ trong nước nóng, nước tẩy trang, sau đó là nước lạnh, liệu pháp được quảng cáo với công dụng tốt cho lưu thông và để giảm thiểu việc lưu giữ chất lỏng trong người.

Các liệu pháp Kneipp khác được cung cấp trong khi giết thời gian, bao gồm phòng tắm kiềm, liệu pháp áp lạnh và túi thải độc hayflower, liệu pháp ấy có công dụng tăng cường chức năng gan.

Sau khi hoàn thành thời gian nhịn ăn, bệnh nhân có tùy chọn để kiểm tra đại tràng sạch sẽ bằng máy ảnh nội soi. Bữa sáng tại trung tâm có thể là sữa chua dê với một cuộn kiều mạch, thường được ủ trong một hoặc hai ngày để làm cho nó dai hơn. Schnitzler nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhai thực phẩm, vì nó giúp báo hiệu khi chúng ta thực sự cảm thấy no bụng.

Về phần ăn trưa thì có thể là một ít cá, thỉnh thoảng thịt, ăn kèm với rau; Ăn tối bao gồm một cuộn bánh bao gồm mứt và súp.

Schnitzler cho biết rằng: “Chúng tôi gần như ăn chay hoàn toàn để có thể tránh được các loại thực phẩm nào đó có tính axit quá mức”. “Có vẻ như thức ăn tại trung tâm Mayr chúng tôi không quá nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc có ai đó sẽ bị bỏ đói ở đây”.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều giảm cân không ít thì nhiều tại trung tâm này - phụ nữ giảm trung bình 3kg và nam giới khoảng 5kg hoặc 6kg. “Bạn không thể không giảm được cân khi ở đây”, cô ấy nói thêm.

Mặc dù thời gian lưu trú tại Mayr không hề rẻ, những bệnh nhân đều muốn quay lại trung tâm định kì sau một năm để đem lại sức khỏe ổn định trong tinh thần, và giữ cho họ một vóc dáng hoàn mĩ.

Năm lời khuyên mà bạn có thể tự làm cho sức khỏe đường ruột tối ưu.

Tạo nên một bầu không khí thoải mái khi ăn

Một bầu không khí yên tĩnh trong giờ ăn sẽ giúp bạn tận hưởng việc ăn một cách hoàn hảo hơn. Cơ thể của bạn cũng có thể hoàn toàn tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn mà không bị xao nhãng hay phân tâm. Tận hưởng việc ăn uống ngay cả khi bạn ăn ‘mình ên’ bằng việc trang trí bàn ăn thật đẹp và sử dụng bộ chén dĩa yêu thích. Đừng lãng phí chúng chỉ để dùng trong những dịp lễ lớn nhé!

Ăn chậm và nhai thức ăn tốt

Cẩn thận, ăn chậm và nhai tốt kích thích dòng nước bọt để chúng có thể tạo ra các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng quan trọng.

Không uống 30 phút trước hoặc sau khi ăn

Không uống bất cứ thứ gì trong khi ăn, vì điều đó sẽ khiến bạn ăn được ít hơn vì bụng đã chứa nước. Để việc tiêu hóa được thuận lợi, tốt nhất là bạn không nên uống bất cứ thứ gì 30 phút trước và sau khi ăn.

Tránh thức ăn thô và nạp lượng lớn carbonhydrate cho bữa tối

Bữa tối nên là bữa dễ tiêu hóa nhất có thể: nó không nên chứa bất cứ thứ gì thô, và nó phải có ít carbohydrate. Carbs ăn vào buổi tối có xu hướng được lưu trữ dưới dạng mỡ cơ thể và kèm theo đó chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng.

Nồng độ đường huyết cao can thiệp vào việc sản xuất melatonin, hormone gây ra giấc ngủ. Một bữa tối carb cao làm tăng khả năng trải qua cảm giác thèm ăn trong đêm. Nó cũng làm giảm sự tiết ra của HGH-hormone tăng trưởng của con người-đây là một loại hormone chống lão hóa, chủ yếu được sản xuất trong khi ngủ.

Bỏ qua bữa tối một hoặc hai lần mỗi tuần

Bỏ qua bữa tối giúp đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn. Việc định kỳ kiêng thực phẩm có tính rắn sau 5 giờ chiều giúp kiểm soát cân nặng, và cũng có thể tăng cường khả năng tự phục hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

Điều đó khiến hệ thống tiêu hóa có khoảng thời gian nghỉ ngắn để các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ tốt hơn, có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch của chúng ta và hệ thống phòng thủ của cơ thể. Nhịn ăn gây ra căng thẳng và giảm mức đường trong máu trong đêm. Điều này hỗ trợ giảm cân và kích thích tuyến yên để giải tỏa hormone tăng trưởng trong những giờ sáng sớm cùng với đó có thể làm chậm quá trình lão hóa.