9 thói quen tưởng chừng lành mạnh nhưng tác hại tiềm ẩn khiến ai nghe cũng phải giật mình

Và dưới đây là liệt kê một số “ thói quen lành mạnh ” phổ biến, và một số kết quả thực sự đáng ngạc nhiên. Cùng kiểm tra xem nhé!

Mặc dù việc nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng luôn là điều quan trọng, nhưng nhanh chóng làm thêm một cuộc kiểm tra thì có một số điều sẽ được làm sáng tỏ.

Để thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn, một kế hoạch tập luyện chuyên cần chắc chắn nên là một thói quen đối với bạn giống như thói quen ăn hoặc ngủ. Nhưng bạn luôn nên dành một ngày để nghỉ ngơi sau mỗi 7 đến 10 ngày tập luyện. Đó là bởi vì cơ thể cần thời gian chữa lành các vết rách nhỏ trong mô cơ và tái cân bằng mức axit lactic và glycogen, và điều này cũng giúp cho cơ của bạn có thời gian phát triển mạnh mẽ hơn cũng như giảm nguy cơ chấn thương.

Tập thể dục vào buổi sáng được coi là một lựa chọn tuyệt vời. Nó phù hợp với sự dao động hormone tự nhiên của cơ thể, giúp tập trung và có tâm trạng tốt suốt cả ngày, đồng thời giúp điều chỉnh sự thèm ăn. Tuy nhiên, nếu bạn thỏa hiệp số giờ bạn cho là lý tưởng mà bạn nên ngủ, điều này có thể phản tác dụng. Việc ngủ ít đi có thể khiến bạn tăng cảm giác đói và liên tục ăn, dẫn đến nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn.

Tập luyện quá nhiều có thể khiến tuyến thượng thận mệt mỏi và thực sự làm tăng cân, đặc biệt là vùng bụng. Đó là do cortisol, một loại hormone căng thẳng tự nhiên chịu trách nhiệm điều chỉnh sự trao đổi chất của bạn.

Dưới đây là một mẹo chuyên nghiệp: cortisol cũng liên quan trực tiếp đến căng thẳng, vì vậy hãy đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ, cả về thể chất và tinh thần!

Ngủ quá nhiều

Ngủ không đủ giấc cũng không tốt cho bạn, ngủ quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính, như bệnh tim mạch vành, tiểu đường, lo âu và béo phì ở người trưởng thành. Nếu bạn cảm thấy rằng 7 đến 8 giờ ngủ mỗi đêm là “không đủ” hoặc bạn cảm thấy mệt mỏi cả khi sau một đêm ngủ ngon, hãy cân nhắc đến gặp bác sĩ.

Ăn không đủ chất béo

Dĩ nhiên, điều này liên quan đến chất béo tốt cho sức khỏe. Chất béo luôn được xem là thứ gì đó không tốt, nhưng chúng cũng là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng và cơ thể chúng ta cần chúng. Chúng giúp hấp thụ vitamin, hỗ trợ sự phát triển của tế bào, sức khỏe của não và mắt, chữa bệnh và sản xuất hormone. Và chúng là nguồn cung cấp năng lượng tốt nhất cho cơ thể chúng ta.

Nếu bạn cảm thấy uể oải, thường xuyên đói, đau khớp hoặc bị cảm lạnh nhiều hơn bình thường, bạn có thể muốn ăn nhiều chất béo lành mạnh hơn. Chất này có thể được tìm thấy trong pho mát và trứng, bơ ô liu hoặc dầu hạt cải, quả hạch và quả bơ, hạt chia hoặc hạt lanh. Chỉ cần cố gắng tránh chất béo chuyển hóa từ dầu hydro hóa thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến.

Có chính sách “không” với đường

Từ việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và lão hóa chậm hơn đến ngủ ngon hơn và giảm cân, lợi ích của việc cắt giảm lượng đường là rất lớn. Tuy nhiên, việc không dung nạp đường có thể dẫn đến việc thêm chất làm ngọt nhân tạo vào thực phẩm và những sản phẩm này có thể gây hại như chính đường, gây ra bệnh tiểu đường và béo phì.

Đường có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, chỉ cần chọn trái cây còn nguyên trái thay vì nước trái cây hoặc bánh quy. Bằng cách đó, bạn cũng sẽ tiêu thụ các chất xơ tự nhiên giúp cơ thể tận dụng tốt nhất.

Bỏ lòng đỏ trứng gà

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất trên hành tinh. Chúng có rất nhiều vitamin và hầu như là một phần của mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Nhưng khi bạn loại bỏ lòng đỏ, bạn đang loại bỏ hơn một nửa chất dinh dưỡng. Và hơn thế nữa, lòng đỏ là nơi chứa choline, một chất dinh dưỡng quý hiếm được sử dụng để tạo màng tế bào và đóng một vai trò cụ thể trong não.

Chất béo mà cả quả trứng cung cấp đều có lợi - nhiều đến mức nó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng cholesterol “tốt”.

Nghĩ đến salad trước khi nghĩ đến protein

Salad là món ăn tuyệt vời, nhưng nếu bạn chỉ dùng rau salad để lấp bụng bạn thì bạn có thể không có đủ lượng protein phù hợp. Protein đóng một vai trò trong việc tạo ra và duy trì mọi tế bào trong cơ thể. Nếu không có nó, chúng ta có thể mất khối lượng cơ và có hệ thống miễn dịch, tóc và móng tay yếu hơn.

Ngoài ra, bạn có thể sẽ cảm thấy ít hài lòng hơn sau các bữa ăn ít protein như vậy và thường xuyên đói hơn. Chế độ ăn giàu protein có liên quan đến việc tăng cường trao đổi chất và giảm lượng calo cũng như cảm giác thèm ăn.

Để sữa chua có hương vị trong tủ lạnh

Ăn sữa chua được coi là một thói quen lành mạnh vì nó chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó chứa canxi, men vi sinh tốt cho hệ vi sinh vật và hệ miễn dịch của chúng ta, vitamin, protein. Tuy nhiên, hầu hết các loại sữa chua có hương vị mà chúng ta mua đều có thêm nhiều đường và chất làm ngọt. Vì vậy, nếu bạn thực sự yêu thích sữa chua với trái cây, hãy nghĩ đến việc thêm sữa chua của bạn vào một loại yogurt tự nhiên hơn.

Uống quá nhiều nước

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể của chúng ta và nó rất quan trọng đối với chúng ta. Mặc dù không uống đủ nước có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, nhưng uống quá nhiều có thể dẫn đến mất nước và tăng cân. Tình trạng mất nước quá mức có thể rất nghiêm trọng. Nó xảy ra khi lượng muối và các chất điện giải khác trong cơ thể bạn trở nên quá loãng, làm ảnh hưởng đến các chức năng thường xuyên của cơ thể.

Ngoài ra, uống nước liên tục sẽ làm giảm nồng độ natri trong máu, có thể khiến các tế bào của cơ thể sưng lên, bao gồm cả các tế bào não! Và nếu thận không thể hoạt động kịp, bạn sẽ nhận được cái gọi là “trọng lượng nước” khi nó tích tụ. Nếu gần đây bạn thay đổi thói quen và cảm thấy buồn nôn, đau đầu hoặc hay lo lắng và mất phương hướng, bạn có thể cần nên đến gặp bác sĩ thực hiện một kiểm tra.

Bạn có tập thể dục thường xuyên không? Bạn có thích ăn sữa chua không? Bạn thuộc kiểu người nào trong số những cái này?