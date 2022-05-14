Kourtney Kardashian 'khóc thét' sau khi làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD

Sao quốc tế 14/05/2022 12:34

Hãy gọi đó là một sai lầm đáng tiếc! Kourtney Kardashian đã khóc hàng giờ đồng hồ sau khi lỡ chân dẫm lên chiếc nhẫn đính hôn với trị giá 1 triệu USD với vị hôn phu của mình là Travis Barker.

Kourtney Kardashian 'khóc thét' sau khi làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD - Ảnh 1
Trên Hulu's "The Kardashians", Kourtney Kardashian tiết lộ cô đã vô tình làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn của mình từ Travis Barker.

Vào ngày thứ năm của tập phim "The Kardashian" của Hulu, chị cả Kourtney Kardashian tiết lộ rằng cô ấy đã giẫm pải - và làm vỡ - chiếc nhẫn đính hôn trị quá 1 triệu USD của cô từ vị hôn phu Travis Barker.

Trong phân cảnh từ tập mới, Kris Jenner nhận thấy rằng Kourtnety không đeo chiếc nhẫn Lorraine Schwartz lấp lánh và khổng lồ của cô ấy, và hỏi tại sao lại bất cẩn như thế.

"Chiếc nhẫn đang được sửa chữa", Kourtney, 43 tuổi trả lời.

Cô mô tả vụ việc "có lẽ là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm trong cả cuộc đời mình", cô tiếp tục "tôi ngồi xếp quần áo trên sàn nhà, tôi tháo chiếc nhẫn ra và đặt nó bên cạnh tôi trên sàn nhà, và nghĩ rằng nó sẽ an toàn ngay bên cạnh minh".

Thật không may, nó không phải như vậy.

"Tôi đã lấy một thứ gì đó phía trên tủ quần áo của mình, và khi bước xuống, tôi đã gẫm lên chiếc nhẫn. Tôi đã khóc trong tủ quần áo của mình hàng giờ liền, và sau đó tôi gọi cho Travis. Tôi kiểu "em đã làm một điều rất rất tệ!".

Kourtney Kardashian 'khóc thét' sau khi làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD - Ảnh 2
Kourtney Kardashian và Travis Barker đính hôn vào tháng 10/2021.

Nhưng Travis, 46 tuổi, đã cố gắng thực hiện nó, với vị hôn thê của anh ấy nói rằng anh ấy "đã xử lý nó tốt nhất".

Người sáng lập Poosh nhớ lại: "Nó thực sự khi16n tôi suy nhược thần kinh". Tôi cứ như thế, đấy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng co trong đời, và làm sao tôi có thể làm được điều đó?"

Tay trống Blink-182 đã "thực sự cao tay" và đóng "một vai trò rất quan trọng" thiết kế chiếc nhẫn của Kourtney, như Lorraine Schwartz nói với tờ People - điều này khiến ngôi sao truyền hình thực tế thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn bước sai lầm (theo nghĩa đen) của cô ấy.

Kourtney Kardashian 'khóc thét' sau khi làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 "Travis nhặt nó ra và sửa lại nó", anh ấy nhìn rất nhiều viên dắ và đấy là tôi trong một viên đá và tôi nghĩ điều đó thực sự đặc biệti", cô nói trong tập phim.

Rocker đã thể hiện tình yêu với người phụ nữa của mình bằng viên đá cắt hình bầu dục trên chiếc nhẫn cưới kim cương pavé vào tháng 10 năm 2021, khi anh đưa chiếc nhẫn và cầu hôn bằng hoa hồng và nến trên bải biển ở Montecito, California.

Có vẻ như việc sửa chữa chiếc nhẫn đã thành công, vì Kourney dường như đã đeo chiếc nhẫn của cô ấy tại lễ trao giải Oscar, Grammy và Met Gala năm nay - tất cả đều được cô ấy tham dự với Travis bên cạnh.

Kourtney Kardashian 'khóc thét' sau khi làm vỡ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD - Ảnh 4
Bộ đôi gần đây đã kết hợp đồ đôi tại Met Gala 2022.
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