Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Kim Kardashian, chị cả của gia đình Kardashian nổi tiếng, năm nay đã 41 tuổi, nhưng điều vô cùng ngạc nhiên là cô ấy vẫn chịu khó tạo dáng cho mình theo nhiều phong cách khác nhau và tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình trên các nền tảng xã hội.

Kim Kardashian gần đây đã cập nhật những bức ảnh khoe body cực nóng bỏng của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô mặc một bộ áo tắm màu hồng rất quyến rũ, điểm thêm một bông hoa trắng trên tai càng tăng thêm vẻ xinh đẹp và cuốn hút của cô.

Bức ảnh Kim Kardashian đã đăng tải lên mạng xã hội gần đây

Kim Kardashian dù đã ngoài 40 nhưng những vấn đề do tuổi tác mang lại hầu như không khiến cô gặp những rắc rối đáng kể bởi cô là người rất chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng và rèn luyện sức khỏe. Cô sở hữu một thân hình nóng bỏng cũng với khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, phù hợp với mọi xu hướng thời trang hiện nay. Với sự phát triển không ngừng, Kim Kardashian đã tích lũy được nhiều phong cách và quan niệm riêng trong lĩnh vực thời trang. Sự nổi tiếng và đẳng cấp có được ở hiện tại gần như xứng đáng với sự cố gắng bao năm qua của cô.

Không phải ai cũng có thể dễ dàng giữ được vóc dáng đỉnh cao và làn da tươi trẻ, Kim Kardashian không chỉ làm được điều đó mà còn quản lý rất tốt công việc kinh doanh của mình. Không những tham gia vào lĩnh vực pháp lý mà cô còn đặc biêt quan tâm nghiên cứu về nó. Không biết cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì trong chặng đường tiếp theo?

Jennifer Lopez xác nhận tin đồn đính hôn của mình với hôn phu Ben Affleck bằng một đoạn video cô khoe nhẫn trên các phương tiện truyền thông. Với những tin đồn xoay quanh Jennifer Lopez và người tình cũ Ben Affleck vừa qua, cô đã chính thức xác nhận tin đồn đó qua một đoạn video được quay tại nhà riêng với những điều thú vị đằng sau câu chuyện 'hàn gắn tình cũ' kéo dài gần 20 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-kardashian-khoe-body-cuc-chuan-trong-bo-ao-tam-mau-hong-quyen-ru-o-tuoi-41-463309.html