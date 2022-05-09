Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe

Sao quốc tế 09/05/2022 18:08

Kim Kardashian luôn là cái tên gây kinh ngạc tại thảm đỏ Met Gala, sự kiện thời trang lớn nhất năm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay, cô đặc biệt có màn hóa thân thành Marilyn Monroe với chiếc váy mà Monroe đã mặc khi hát ca khúc "Happy Birthday" dành tặng cho Cựu Tổng thống Mỹ, John F. Kennedy.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 1

Marilyn Monroe đã mặc chiếc váy kinh điển này trong dịp sinh nhật Cựu Tổng thống John F. Kennedy.

Đây là cảnh Marilyn Monroe hát tặng Kennedy một bài hát mừng sinh nhật lần thứ 45 của ông. Và chỉ trong vài tháng sau bữa tiệc, Monroe đã biến mất, một điều rất đáng tiếc cho thế giới. Nhưng điều không ngờ là chiếc váy này đã gặp lại chúng ta sau 60 năm im hơi lặng tiếng.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 2

Cận cảnh chiếc váy mà Marilyn Monroe đã mặc trong tiệc sinh nhật Cựu Tổng thống John F. Kenedy

Mẫu váy được đính bởi 2.500 viên kim cương giả lấp lánh và được bán với giá 4,8 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng) vào năm 2016, trở thành chiếc váy đắt nhất từ ​​trước đến nay. Để bảo quản tốt hơn chiếc váy mà Monroe mặc, nó được đặt trong một tầng hầm tối, có thể điều chỉnh nhiệt độ, điều kiện bảo quản cũng rất khắc nghiệt, cần nhiệt độ 20 ° C và độ ẩm 40-50%. Chính vì được chăm chút kỹ lưỡng như vậy mà chúng ta mới có thể nhìn thấy lại chiếc váy có giá trị lịch sử này.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 3
Kim Kardashian nói với US Vogue rằng lần đầu tiên cô mặc thử chiếc váy, nó phải được "vệ sĩ vận chuyển" và cô "phải đeo găng tay" để xử lý chất liệu mỏng manh

Nhưng xét cho cùng, đây là kích cỡ của Monroe, và kích thước không thể thay đổi. Vì vậy Kardashian đã giảm hơn 7 kg trong vòng ba tuần. Trong một cuộc phỏng vấn, Kim cho biết: "Tôi mặc đồ tập bó sát hai lần một ngày, chăm chỉ chạy trên máy chạy bộ. Tôi không ăn đường và tinh bột. Bữa cơm của tôi chỉ có rau và protein sạch. Tôi không để bản thân phải chịu đói nhưng tôi giảm cân rất nghiêm túc". Cuối cùng, Kim đã giảm được hơn 7 kg chỉ trong ba tuần, quả là một con số rất ấn tượng. Kim Kardashian cũng cho biết, cô đã mất 14 giờ để tẩy tóc và nhuộm màu cho phù hợp với màu của bộ váy.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 4
Kim Kardashian sánh bước cùng bạn trai Peter Davidson trên thảm đỏ Met Gala 2022

Trên thảm đỏ, Kim thu hút nhiều ánh đèn flash. Tối hôm đó, Kim chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vì sợ trang điểm sẽ làm hỏng "nghệ thuật".

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 5
 Tóc của Kim cũng được búi gọn gàng. Sau khi giảm cân, Kim quả thực đã thon gọn hơn rất nhiều so với tỷ lệ eo-hông phóng đại trước đây.

Theo Vogue, Kim chỉ mặc chiếc váy thật trong thời gian vài phút khi bước lên các bậc thang của The Met, di chuyển thận trọng với trang phục lịch sử. Sau đó, cô đã thay đổi thành chiếc váy bản sao.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 6

Tuy nhiên, những giây phút ngắn ngủi trong chiếc váy của Marilyn Monroe cũng đủ khiến Met Gala của Kim Kardashian trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong đêm.

Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe - Ảnh 7
Trong bữa tối, Kim đã chụp ảnh tập thể cùng gia đình
Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Thật đáng kinh ngạc! Kim Kardashian đã hóa thân thành Marilyn Monroe vào Met Gala 2022 và có thể nói rằng cô khiến cả người hâm mộ và giới phê bình bình khen không tiếc lời.

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Từ khóa:   Kim Kardashian Marilyn Monroe thời trang Met Gala sao quốc tế

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