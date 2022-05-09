Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm hơn 7kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy Marilyn Monroe

Kim Kardashian luôn là cái tên gây kinh ngạc tại thảm đỏ Met Gala, sự kiện thời trang lớn nhất năm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay, cô đặc biệt có màn hóa thân thành Marilyn Monroe với chiếc váy mà Monroe đã mặc khi hát ca khúc "Happy Birthday" dành tặng cho Cựu Tổng thống Mỹ, John F. Kennedy.
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Đây là cảnh Marilyn Monroe hát tặng Kennedy một bài hát mừng sinh nhật lần thứ 45 của ông. Và chỉ trong vài tháng sau bữa tiệc, Monroe đã biến mất, một điều rất đáng tiếc cho thế giới. Nhưng điều không ngờ là chiếc váy này đã gặp lại chúng ta sau 60 năm im hơi lặng tiếng.
Mẫu váy được đính bởi 2.500 viên kim cương giả lấp lánh và được bán với giá 4,8 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng) vào năm 2016, trở thành chiếc váy đắt nhất từ trước đến nay. Để bảo quản tốt hơn chiếc váy mà Monroe mặc, nó được đặt trong một tầng hầm tối, có thể điều chỉnh nhiệt độ, điều kiện bảo quản cũng rất khắc nghiệt, cần nhiệt độ 20 ° C và độ ẩm 40-50%. Chính vì được chăm chút kỹ lưỡng như vậy mà chúng ta mới có thể nhìn thấy lại chiếc váy có giá trị lịch sử này.
Nhưng xét cho cùng, đây là kích cỡ của Monroe, và kích thước không thể thay đổi. Vì vậy Kardashian đã giảm hơn 7 kg trong vòng ba tuần. Trong một cuộc phỏng vấn, Kim cho biết: "Tôi mặc đồ tập bó sát hai lần một ngày, chăm chỉ chạy trên máy chạy bộ. Tôi không ăn đường và tinh bột. Bữa cơm của tôi chỉ có rau và protein sạch. Tôi không để bản thân phải chịu đói nhưng tôi giảm cân rất nghiêm túc". Cuối cùng, Kim đã giảm được hơn 7 kg chỉ trong ba tuần, quả là một con số rất ấn tượng. Kim Kardashian cũng cho biết, cô đã mất 14 giờ để tẩy tóc và nhuộm màu cho phù hợp với màu của bộ váy.
Trên thảm đỏ, Kim thu hút nhiều ánh đèn flash. Tối hôm đó, Kim chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vì sợ trang điểm sẽ làm hỏng "nghệ thuật".
Theo Vogue, Kim chỉ mặc chiếc váy thật trong thời gian vài phút khi bước lên các bậc thang của The Met, di chuyển thận trọng với trang phục lịch sử. Sau đó, cô đã thay đổi thành chiếc váy bản sao.
Tuy nhiên, những giây phút ngắn ngủi trong chiếc váy của Marilyn Monroe cũng đủ khiến Met Gala của Kim Kardashian trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong đêm.