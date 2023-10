Biểu tượng sắc đẹp Marilyn Monroe và 3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Gia đình Grace, những người đã nhận nuôi Monroe vào thời điểm đó, dự định chuyển đến một thành phố ở miền đông Hoa Kỳ, nhưng không có kế hoạch đưa cô theo. Vì lúc đó Monroe vẫn còn trẻ nên phía trước cô chỉ có hai con đường, hoặc chọn lấy một người đàn ông và có chồng con, hoặc tiếp tục sống trong cô nhi viện.

Marilyn Monroe và người chồng đầu tiên - James Dougherty

Từ năm 9 đến 11 tuổi, Monroe đã cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn khi phải sống trong trại trẻ mồ côi, và cuối cùng cô đã nghiến răng quyết định kết hôn. Cha nuôi Grace cũng cảm thấy kết hôn là đích đến tốt nhất cho Monroe bé bỏng, ít nhất cô bé không còn cô đơn và có tổ ấm của riêng mình. Vì vậy, Monroe đã lựa chọn kết hôn với con trai của người hàng xóm, James Dougherty, để tránh số phận bị nhận vào trại trẻ mồ côi một lần nữa.

Ở tuổi 16, Monroe biết rằng để hạnh phúc cần có sự hy sinh, thậm chí phải trả giá bằng tình yêu trong sáng. Cô cảm thấy sợ hãi cuộc sống trong cô nhi viện, để có một tương lai tốt đẹp hơn, cô không quan tâm đến việc sử dụng cuộc hôn nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ như một con bài mặc cả để chống lại số phận.

Tất nhiên, kiểu hôn nhân do cuộc đời ép buộc này sẽ không tồn tại được lâu. Năm 1946, khi Monroe 20 tuổi, cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài 4 năm thì vội vàng kết thúc.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Marilyn Monroe, kết quả của tình yêu tự do, là một nỗi thất vọng.

Marilyn Monroe và người chồng thứ 2 - Joe DiMaggio

Năm 1954, khi Monroe 28 tuổi, sự nghiệp diễn xuất của cô khá thành công. Khi đó, cô đóng vai chính trong "How to Marry a Millionaire" và đã đạt được những thành tích vô cùng rực rỡ và trở thành một diễn viên có triển vọng thời bấy giờ. Khi sự nghiệp phất lên thì tình duyên cũng gặp bất ngờ.

Joe DiMaggio, một ngôi sao bóng chày người Mỹ, đã vô cùng ấn tượng trước sự sexy và quyến rũ của Monroe sau khi xem phim "How to Marry a Millionaire" do Monroe thủ vai chính. Joe DiMaggio bắt đầu theo đuổi Monroe rất dữ dội. Monroe xuất hiện ở đâu, chỉ cần anh biết, sẽ thấy bóng dáng của anh xuất hiện, có thể nói là thực sự rất "tình". Những nỗ lực của anh đều không vô ích, dưới sự tấn công mạnh mẽ, Marilyn Monroe cũng cảm động trước Joe DiMaggio điển trai và bền bỉ theo đuổi của mình. Cô ấy đã chọn tình yêu, mặc lại chiếc váy cưới và kết hôn với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio. Cuộc hôn nhân này là kết quả của sự lựa chọn chủ động của Monroe và một nỗ lực khác trong tình yêu.

Tuy nhiên, số phận sẽ trêu đùa nữ thần gợi cảm xinh đẹp đến mức các vị thần phải ghen tị, cuộc hôn nhân tự do này của Marilyn Monroe chỉ kéo dài 274 ngày rồi lại lụi tàn.

Cuộc hôn nhân thứ ba của Marilyn Monroe là cuộc hôn nhân lâu dài nhất nhưng cũng là cuộc hôn nhân mệt mỏi nhất của cô.

Marilyn Monroe và người chồng thứ ba - Arthur Miller

Trong mắt nhiều người, Monroe, người từng trải qua hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sẽ không chọn kết hôn lần nữa, trừ khi gặp được người đàn ông mình yêu thật lòng.

Nhưng điều khó hiểu là vào năm 1956, chỉ hơn một năm sau khi ly hôn, Marilyn Monroe đã vội vàng dấn thân vào cuộc hôn nhân thứ ba. Lần này người đàn ông mà cô kết hôn là nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Arthur Miller.

Monroe và Miller gặp nhau lần đầu vào năm 1950, mãi đến năm 1955, họ mới gặp lại nhau. Mặc dù cuộc hôn nhân trước của Monroe chỉ kéo dài chưa đầy một năm nhưng cô không hề từ chối Miller. Monroe thậm chí đã tiếp cận nhà viết kịch thông qua một người bạn.

Miller là một người đàn ông đã có gia đình vào thời điểm đó. Nhưng Monroe không quan tâm, cô muốn ở bên Miller, cảm thấy rằng Miller sẽ cho cô tình yêu và sự an toàn mà cô hằng mong ước. Miller cũng yêu Monroe đến nỗi vào mùa xuân năm 1956, ông ly dị vợ. Cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 29 tháng 6 năm 1956, tại một văn phòng thẩm phán ở White Plains, New York, và buổi lễ được tổ chức hai ngày sau đó.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hề êm đềm và hạnh phúc. Tháng 9 năm 1956, Monroe vừa tròn 30 tuổi bị sẩy thai và một năm sau đó cô buộc phải sẩy thai thêm một lần nữa do chửa ngoài tử cung. Hơn một năm, hai lần sẩy thai, Monroe phải chịu một đòn giáng tinh thần. Cô thường dùng thuốc và rượu để cảm thấy ổn hơn. Ngoài ra, cả hai còn xảy ra mâu thuẫn trong kịch bản, công việc, tình cảm… và cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau chưa đầy 5 năm.

Sau ba cuộc hôn nhân, Marilyn Monroe không tìm thấy tình yêu và sự an toàn như mong muốn trong trái tim, đàn ông chỉ chú ý đến ngoại hình và thân hình của cô, cô từng nói: "Mọi người sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho một nụ hôn, nhưng không ai sẵn sàng trả năm mươi xu để biết tâm hồn tôi".

Cuối cùng, Marilyn Monroe chỉ là một con người có cơ thể được ngưỡng mộ nhất trên thế giới, đàn ông thèm muốn cô ấy, còn phụ nữ thì ngưỡng mộ cô ấy và muốn trở thành cô ấy.