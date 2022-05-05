Nam diễn viên 57 tuổi Hollywood "Thuyền trưởng Jack" Johnny Depp, người gần đây đã xuất hiện trong các bộ phim như "Cướp biển vùng Caribbean" và "Edward Scissorhands", đã xuất hiện tại Liên hoan phim Berlin ở Đức!

Vào tháng trước, vợ cũ 34 tuổi của Depp là Amber Heard đã bị "lật tẩy bằng chứng", để rồi Johnny Depp, người từng bị mang tai tiếng trong vụ bạo hành gia đình suốt 4 năm qua, cuối cùng cũng được minh oan. Chính vì vậy, chuyến tham dự Liên hoan phim Berlin lần này cũng khiến “thuyền trưởng Jack” được vô số người hâm mộ và giới truyền thông săn đón nồng nhiệt! Tại hiện trường, nhiều người hâm mộ đã lấy tấm áp phích phim "Cướp biển vùng Caribbean" và yêu cầu Depp ký tên, mong rằng "Thuyền trưởng Jack" của Disney có thể sớm trở lại màn ảnh. Johnny Deep lịch lãm xuất hiện tại Liên hoa phim Berlin sau lùm xùm tình ái Johnny Depp, người xuất hiện tại Liên hoan phim Berlin ngày hôm đó, đội một chiếc mũ cao bồi màu trắng và áo khoác da nâu, lịch lãm và đầy sức hút. Dù đã 57 tuổi nhưng tính cách punk cá tính của Johnny Depp vẫn không hề bị "lỗi thời", vẫn là "thuyền trưởng Jack" năm nào trong lòng người hâm mộ. "Sự cố bạo lực "vừa qua đã khiến Johnny Depp phải chịu sự đối xử bất công từ nhiều hãng truyền thông và điện ảnh. Nhưng bây giờ sự thật của vụ việc đã được xác nhận, trạng thái tinh thần của chú Depp dường như bừng sáng, rực rỡ như ánh mặt trời.

"Thuyền trưởng Jack" nhiệt tình ký tặng người hâm mộ Johnny Depp và Amber Heard lần đầu biết đến nhau với tư cách bạn diễn khi cùng tham gia vào bộ phim "The Rum Diary". Dù khởi quay tại Puerto Rico vào tháng 03.2009 nhưng mãi đến tháng 10.2011 bộ phim mới chính thức được phát hành. Sau đó hai người chính thức yêu nhau vào năm 2013 và kết hôn vào năm 2015. Vốn dĩ người hâm mộ tưởng rằng những tháng ngày sóng gió cuối cùng "thuyền trưởng Jack" cũng có được một vòng tay ấm áp, nhưng không ngờ chỉ 1 năm sau, cả hai lại công bố tin ly hôn theo thỏa thuận! Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là sau đó, Amber Heard đã trực tiếp tố cáo Johnny Depp lạm dụng ma túy và bạo hành gia đình với cô suốt 5 năm trời. Dù bằng chứng không đầy đủ và không đúng sự thật nhưng nó vẫn khiến Johnny Depp trở thành kẻ bạo hành gia đình khét tiếng. Mặc dù Johnny Depp cũng nói rằng Amber Heard "chẳng ra gì" và anh là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng khi Amber Heard khóc lóc than thở trước ống kính của các phương tiện truyền thông, thì ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông hướng về phía người phụ nữ này. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2022, Amber Heard không chỉ nhận được 7 triệu USD tiền bồi thường từ Johnny Depp mà còn nhận được sự đồng cảm từ hãng phim và đóng một vai quan trọng trong bộ phim "Aquaman" của DC ! Trước đó, Amber Heard chỉ là nữ diễn viên hạng ba hoặc hạng tư ở Hollywood và không có tác phẩm điện ảnh nào nổi tiếng.

Về phía Johnny Depp, không chỉ Disney cắt bỏ vai diễn của anh ra khỏi "Cướp biển vùng Caribbean 6" mà ngay cả "thuyền trưởng Jack" cũng bị nhiều hãng phim bỏ rơi. Trong 4 năm từ 2016 đến 2022, anh chỉ nhận được 5 lời mời đóng phim. Trong số những bộ phim anh từng góp mặt, chỉ có đạo diễn thiên tài Tim Burton của "Edward Scissorhands" và "Sweeney Todd", và đạo diễn của loạt phim "Fantastic Beasts" David Yates, tác giả J.K. Luo Lynn là sẵn sàng hợp tác với Johnny Depp. Và bây giờ Johnny Depp cuối cùng cũng đã tìm lại được sự trong sạch và giờ đây, anh đã có thể lại vui vẻ và nhiệt tình ký tặng người hâm mộ tại Liên hoan phim Berlin! Tuy nhiên, vệ sĩ thân cận của Johnny Deep là Jerry Judge đã qua đời nên lần này, người đi cũng anh đều là những gương mặt hoàn toàn mới. Phải nói rằng, "Thuyền trưởng Jack" đã thực sự nếm trải tất cả các loại hương vị cảu cuộc sống trong những năm này.

"Nữ thần trong mơ" của Hoàng Tử Thao (EXO) sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes Ngày 15/4, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji-eun (IU) được xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 75. Trong danh sách do Liên hoan phim Cannes công bố trước đó, bộ phim "Broker" của cô đã lọt vào danh sách các phim đề cử. Dù chưa được công chiếu chính thức nhưng bộ phim lại đạt được thành tích xuất sắc như vậy, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy vui mừng cho cô.

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