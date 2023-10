Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái

Tuy nhiên trước đó, vào ngày 1/2, trên tài khoản Instagram hiện có hơn 160 triệu người theo dõi của mình, Kylie Jenner đã liên tục đăng tải những bức ảnh gợi nhớ lại quá trình lớn lên của đứa "con gái rượu" Stormi Webster. Nhà sáng lập công ty mỹ phẩm nổi tiếng Kylie Cosmetics bộc bạch trên bài đăng: "Ngày 1.2, vào lúc 4 giờ 43 phút chiều cuộc đời đôi đã thay đổi mãi mãi chỉ trong một khoảnh khắc". Đó là khoảnh khắc Stormi chào đời.

Hỉnh ảnh Stomi khi vừa mới chào đời được Kylie đăng tải lên mạng xã hội

Kylie lần đầu bị đồn mang thai khi cùng bạn trai Travis Scott xem một trận bóng rổ, khi đó cả hai mới yêu nhau được vài tuần. Tuy nhiên Kylie về cơ bản luôn trong tình trạng “kín tiếng” khi mang thai. Cô không còn xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up With the Kardashians” hay thậm chí còn không tham gia quay hình ảnh của gia đình trong lễ Giáng sinh.