Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái

Sao quốc tế 29/04/2022 17:14

Mới đây, nữ tỉ phú trẻ Kylie Jenner đã tổ chức sinh nhật lần thứ 2 cho cô con gái Stormi trong một công viên xa xỉ. Là một cô bé được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, sinh nhật của Stormi đương nhiên sẽ được mẹ Kylie và toàn bộ thành viên trong đại gia đình Kardashian đặc biệt coi trọng.

"Bà mẹ nhà Kardashian" Kris Jenner, 64 tuổi, đã đăng một bài văn đầy ẩn ý lên mạng xã hội, chúc mừng sinh nhật cháu gái, kèm theo bức ảnh cùng bạn trai 38 tuổi Corey Gamble cùng tham gia vào bữa tiệc.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 1
Bức ảnh được Kris Jenner đăng tải lên mạng xã hội

Sau khi Stormi chào đời vào năm 2017, Kylie chỉ công khai thông tin trên mạng xã hội và chia sẻ một nhóm ảnh hai mẹ con chạm ngón tay vào nhau, nhưng không tiết lộ ảnh chụp trực diện của cô và đứa bé.

Tuy nhiên trước đó, vào ngày 1/2, trên tài khoản Instagram hiện có hơn 160 triệu người theo dõi của mình, Kylie Jenner đã liên tục đăng tải những bức ảnh gợi nhớ lại quá trình lớn lên của đứa "con gái rượu" Stormi Webster. Nhà sáng lập công ty mỹ phẩm nổi tiếng Kylie Cosmetics bộc bạch trên bài đăng: "Ngày 1.2, vào lúc 4 giờ 43 phút chiều cuộc đời đôi đã thay đổi mãi mãi chỉ trong một khoảnh khắc". Đó là khoảnh khắc Stormi chào đời. 

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 2
Hỉnh ảnh Stomi khi vừa mới chào đời được Kylie đăng tải lên mạng xã hội
Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 3

Kylie lần đầu bị đồn mang thai khi cùng bạn trai Travis Scott xem một trận bóng rổ, khi đó cả hai mới yêu nhau được vài tuần. Tuy nhiên Kylie về cơ bản luôn trong tình trạng “kín tiếng” khi mang thai. Cô không còn xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up With the Kardashians” hay thậm chí còn không tham gia quay hình ảnh của gia đình trong lễ Giáng sinh.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 4
Kylie và bạn trai cũ Travis Scott trong một trận thi đấu bóng rổ

Tuy nhiên, vào mùa thu năm ngoái, Kylie tuyên bố cô và Travis đã chia tay, Stormi sẽ do hai người cùng nhau nuôi dưỡng. Sau đó, Travis dần mờ nhạt trên mạng xã hội của Kylie, nhưng lần này là khi Kylie lại đăng tải hình ảnh chụp ảnh mừng sinh nhật con gái cùng với bóng dáng của Travis nên đã dấy lên nghi vấn "gương vỡ lại lành".

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 5

Từ những bức ảnh chụp món quà do Kylie đăng tải, có thể thấy một chiếc ô tô đồ chơi mui trần Porsche mini màu hồng, trông rất tinh tế. Có thông tin cho rằng nó đã được ủy quyền bởi Porsche. Vô số túi quà lớn nhỏ được đặt xung quanh xe và Kylie cho biết cô rất nóng lòng muốn xem phản ứng của Stormy khi thấy những món quà này.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 6
Chiếc xe mui trần phiên bản mini của Porche được Kylie đặc biệt mua tặng sinh nhật cho cô con gái Stormi

Năm ngoái, bố của Stormy, Travis cũng đã tặng một chiếc xe mui trần đồ chơi Lamborghini cho con gái mình, hình vẽ trên xe cũng được vẽ bởi một nghệ sĩ nổi tiếng ở New York.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 7
Chiếc xe phiên bản đặc biệt mà Travis Scott dành tặng cho con gái

Trước đó, Stormi cũng đã sở hữu một chiếc Lamborghini với logo Louis Vuitton và một chiếc Ferrari màu đỏ.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 8

 Và bữa tiệc sinh nhật lần thứ 2 của Stormi, rất giống với năm ngoái, vẫn có một con búp bê đầu siêu bự được làm theo hình ảnh mô phỏng của cô bé.

Kylie Jenner chia sẻ những bức ảnh quý giá cùng chiếc Porsche mini làm quà mừng sinh nhật lần thứ 2 của con gái - Ảnh 9

 

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Từ khóa:   Kylie Jenner con gái Stormi nhà Kardashian Sao Âu Mỹ

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