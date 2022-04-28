'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

Sao quốc tế 28/04/2022 23:05

Vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ NBA, chuẩn bị về Hàn trong hôm nay.

Vào ngày 27 tháng 4, một bức ảnh chụp Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ NBA trong chuyến du lịch trăng mật của họ được lan truyền trên mạng. Cặp đôi hiện đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau tại Hoa Kỳ sau hôn lễ.

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc - Ảnh 1

Gần đây, họ còn bị fan hâm mộ phát hiện đến xem đội bóng Brooklyn Nets thi đấu ở New York. Son Ye Jin trong ảnh đội một chiếc mũ màu be kéo thấp che mặt, cô nàng diện một chiếc áo hoodie thoải mái, dù ăn mặc đơn giản nhưng cũng không thể che được nét đẹp của nàng. Ngồi bên cạnh cô dâu Son là anh chồng Hyun Bin, anh đội mũ lưỡi trai đen, cùng chiếc áo khoác rộng, lộ rõ ​​gương mặt điển trai.

Cặp đôi dự kiến ​​sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 4 (theo giờ địa phương), sau khi tận hưởng tuần trăng mật trong khoảng hai tuần. Đại diện phía vợ chồng BinJin cho biết: "Lịch trình về nước của hai nghệ sĩ là vấn đề riêng tư."

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc - Ảnh 2

Được biết, hôm 31/3, Hyun Bin và Son Ye Jin nên duyên vợ chồng trong một hôn lễ hoành tráng ngoài trời ở Aston House của khách sạn Sheraton Grande Walkerhill (Seoul). Sự kiện được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình, bạn bè, người quen và đồng nghiệp thân thiết của cô dâu chú rể. Đến trưa ngày 11/4 (giờ địa phương), Hyun Bin và Son Ye Jin bay sang Los Angeles (Mỹ) hưởng tuần trăng mật.

Theo Allkpop

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

Hơn 1 năm sau scandal bão tố, Seo Ye Ji lùi hẳn về hậu trường, tránh tối đa mọi sự xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà công chúng luôn tò mò về hình ảnh nàng "điên nữ" của siêu phẩm Điên Thì Có Sao ngày nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Bóng hồng Running Man – Song Ji Hyo tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vẻ đẹp tươi sáng, ai ngờ được cô nàng đã 40 tuổi đâu

Bóng hồng Running Man – Song Ji Hyo tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vẻ đẹp tươi sáng, ai ngờ được cô nàng đã 40 tuổi đâu

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen

Loạt người tình của "Tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung bao gồm cả Ahn Hyo Seop: Thanh xuân của nàng giờ đã thành ông chú

Loạt người tình của "Tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung bao gồm cả Ahn Hyo Seop: Thanh xuân của nàng giờ đã thành ông chú

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?