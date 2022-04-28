'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

Vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ NBA, chuẩn bị về Hàn trong hôm nay.

Vào ngày 27 tháng 4, một bức ảnh chụp Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ NBA trong chuyến du lịch trăng mật của họ được lan truyền trên mạng. Cặp đôi hiện đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau tại Hoa Kỳ sau hôn lễ.

Gần đây, họ còn bị fan hâm mộ phát hiện đến xem đội bóng Brooklyn Nets thi đấu ở New York. Son Ye Jin trong ảnh đội một chiếc mũ màu be kéo thấp che mặt, cô nàng diện một chiếc áo hoodie thoải mái, dù ăn mặc đơn giản nhưng cũng không thể che được nét đẹp của nàng. Ngồi bên cạnh cô dâu Son là anh chồng Hyun Bin, anh đội mũ lưỡi trai đen, cùng chiếc áo khoác rộng, lộ rõ ​​gương mặt điển trai.



Cặp đôi dự kiến ​​sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 4 (theo giờ địa phương), sau khi tận hưởng tuần trăng mật trong khoảng hai tuần. Đại diện phía vợ chồng BinJin cho biết: "Lịch trình về nước của hai nghệ sĩ là vấn đề riêng tư."

Được biết, hôm 31/3, Hyun Bin và Son Ye Jin nên duyên vợ chồng trong một hôn lễ hoành tráng ngoài trời ở Aston House của khách sạn Sheraton Grande Walkerhill (Seoul). Sự kiện được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình, bạn bè, người quen và đồng nghiệp thân thiết của cô dâu chú rể. Đến trưa ngày 11/4 (giờ địa phương), Hyun Bin và Son Ye Jin bay sang Los Angeles (Mỹ) hưởng tuần trăng mật.

Theo Allkpop

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ Hơn 1 năm sau scandal bão tố, Seo Ye Ji lùi hẳn về hậu trường, tránh tối đa mọi sự xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà công chúng luôn tò mò về hình ảnh nàng "điên nữ" của siêu phẩm Điên Thì Có Sao ngày nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-vang-cua-xu-so-kim-chi-hyun-bin-va-son-ye-jin-tan-huong-thoi-gian-trang-mat-hanh-phuc-du-kien-se-quay-ve-han-quoc-465043.html