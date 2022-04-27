Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen

Sao quốc tế 27/04/2022 22:07

Mới đây, tài tử Lee Jun Ki đã xuất hiện tại trường quay sau khi hoàn toàn hồi phục khỏi COVID-19.

Nam tài tử thổ lộ trên tài khoản SNS cá nhân: "Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, tôi sẽ trở lại với thể trạng tốt nhất. Cảm ơn các bạn."

Anh nói thêm, "Tôi sẽ làm việc siêng năng hơn cho đến khi bộ phim kết thúc để có thể trả ơn cho các bạn. Công cuộc hồi phục sức khỏe chính thức bắt đầu!"

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen - Ảnh 1

 

Trong bức ảnh được anh đăng tải, các diễn viên trong bộ phim truyền hình Again My Life đang mỉm cười rạng rỡ. Chiếm spotlight là anh chàng Lee Jun Ki đang tạo dáng chữ V vô cùng đáng yêu. Anh chàng khiến người hâm mộ ghen tị với tỉ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. 

Được biết, nam diễn viên Lee Jun Ki đã phải tạm dừng quay phim truyền hình Again my life và tất cả các hoạt động khác sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen - Ảnh 2

Tác phẩm Again My Life đánh dấu sự trở lại của Lee Jun Ki đang nhận được những đánh giá rất tốt. 

Again my life xoay quanh Kim Hee Won (Lee Jun Ki thủ vai) - một công tố viên trẻ tuổi bị chết oan trong lúc tham gia điều tra vụ bê bối tham nhũng của một chính khách có tiếng. Anh được thần chết hồi sinh với điều kiện phải hạ gục được chính trị gia Jo Tae Seob.

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen - Ảnh 3

Từ đây, Hee Won quay lại quá khứ, nắm bắt cơ hội bất ngờ để lên kế hoạch phục thù. Mặc dù biết trước những sự kiện trong tương lai, không ai chắc liệu Hee Won có thành công hay không.

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen - Ảnh 4

Sau 2 năm vắng bóng, với vai diễn trong Again my life, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi đã bị cuốn vào câu chuyện từ lúc đọc kịch bản của Again My Life. Tôi còn hào hứng nghĩ đây là cơ hội để tôi thể hiện sức mạnh mà mình mơ ước thông qua nhân vật Kim Hee Woo. Tôi có cảm giác cuộc gặp gỡ của chúng tôi là do định mệnh vậy”. 

Hậu mắc COVID-19, Lee Jun Ki comeback liền cảm ơn người hâm mộ, tỉ lệ cơ thể siêu thực lại thu hút hết sự chú ý từ netizen - Ảnh 5

Theo Hankook Ilbo

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Từ khóa:   Lee Jun Ki sao Hàn Quốc sao châu á

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