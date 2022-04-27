Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài

Sao quốc tế 27/04/2022 16:46

Thành viên của nhóm nhạc ITZY mới đây đã khiến fan hoảng hốt vì body quá gầy guộc, rướn người một chút đã lộ xương sườn.

Để có được vẻ ngoài hoàn hảo trước ống kính, các thần tượng phải thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt, khi mà hình thể của họ được coi là sắc đẹp tiêu chuẩn ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc để cơ thể quá gầy yếu, thậm chí đến mức trơ xương như thế này là một tình trạng đáng báo động.

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 1

Mới đây, khắp trên mạng xã hội Twitter, những bức ảnh trên sân khấu của thành viên Itzy Yuna (ITZY) đang được lan truyền một cách chóng mặt. 
Điểm chung của những bức ảnh là Yuna đang biểu diễn trên sân khấu và để lộ xương sườn khá rõ. Nhìn kĩ hơn, netizen còn nhận ra đốt sống cổ của cô nàng cũng lộ ra ngoài. Người hâm mộ lo lắng rằng cô nàng có thể đã ăn kiêng quá mức và dẫn đến cơ thể gầy quá độ.

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 2

Người hâm mộ đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng trước body quá đỗi gầy guộc của Yuna. 

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 3

 Tại các sân khấu trình diễn khác, không khó để tìm thấy những khoảnh khắc cô nàng gầy "trơ xương" như thế này.

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 4

Em út nhà ITZY - Yuna đã khiến fan vô cùng lo lắng khi để lộ thân hình mảnh khảnh, trơ xương sườn trong buổi fan meeting của nhóm. Nhìn những hình ảnh này của nữ idol, không ít người cảm thấy xót xa.

Trước đây, Yuna luôn lọt vào top những idol có thân hình đẹp nhất. Mỗi khi xuất hiện, Yuna đều khiến cộng đồng mạng phải xôn xao vì vòng eo con kiến nhỏ xíu cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn như được vẽ ra. 

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 5

Từ trước đến nay, việc o ép cân nặng đã trở thành 1 vấn đề nhức nhối trong showbiz Hàn Quốc, đặc biệt là với idol nữ. Họ phải ép mình vào 1 chế độ ăn uống kham khổ cùng những bài tập thể dục vất vả để giữ cho thể trạng trông gầy nhất có thể khi lên hình.

Cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ idol, cho rằng động tác vũ đạo này sẽ khiến nhiều idol lộ xương sườn chứ không chỉ có mình Yuna. Bên cạnh đó, fan cũng cho rằng Yuna có vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ tự nhiên nhưng không hề gầy yếu vì cô từng là vận động viên. Tuy nhiên, dù phải giữ gìn cân nặng thế nào, người hâm mộ vẫn mong Yuna có thể ăn uống điều độ hơn để bảo đảm được sức khỏe

Cùng ngắm nhìn một vài bức ảnh vô cùng xinh đẹp của cô nàng Yuna nhé:

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 6
Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 7
Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài - Ảnh 8

Shin Yu Na, còn được biết đến với nghệ danh Yuna, là nữ ca sĩ thần tượng người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ ITZY được thành lập và quản lý bởi công ty JYP Entertainment. Trong đội hình nhóm, cô đảm nhiệm vị trí nhảy dẫn, rap dẫn, sub vocalist, visual và là em út của nhóm.

Theo Nate

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Từ khóa:   ITZY sao Hàn Quốc sao châu á

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