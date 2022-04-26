Park Hyung Sik gửi xe coffee đến phim trường để ủng hộ Song Hye Kyo, động thái mới của “mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn” liền gây chú ý

Song Hye Kyo đã chia sẻ lên trang cá nhân món quà đặc biệt của cậu em thân thiết Park Hyung Sik dành cho mình và đính kèm lời cảm ơn đến nam diễn viên. Được biết, Park Hyung Sik đã gửi tặng Song Hye Kyo xe tải đồ uống để ủng hộ cho hoạt động của đàn chị.

Nam diễn viên 32 tuổi đã gửi một xe tải cà phê tới phim trường bộ phim truyền hình sắp tới của người đẹp họ Song - The Glory. Song Hye Kyo đã đăng tải 2 bức ảnh kèm lời chú thích "Thank U" (Cảm ơn) và gắn thẻ tài khoản của anh. The Glory là bộ phim truyền hình sắp được lên sóng của Song Hye Kyo. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của cô với biên kịch Kim Eun Sook - mẹ đẻ của "siêu phẩm" Hậu duệ mặt trời. Song Hye Kyo sẽ sánh vai cùng diễn viên trẻ Lee Do Hyun trong tác phẩm lần này.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai nhân vật Moon Dong Eun, một giáo viên tại Trường tiểu học tư thục Semyeong. Trong quá khứ, Moon Dong Eun từng bị bạo lực học đường và phải nghỉ học trung học, từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Sau này kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có con, trong khi cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của chính đứa trẻ đó, kế hoạch báo thù bắt đầu. Lee Do Hyun vào vai Ju Yeo Jeong, một chàng trai vô tình bị cuốn theo câu chuyện báo thù đó. Netizen nhận ra hành động ấm áp của Park Hyung Sik khiến Song Hye Kyo vô cùng xúc động, cô nàng còn không ngần ngại liên tục đăng tải hình ảnh về món quà, còn hài hước khéo léo khen cậu chọn ảnh đẹp làm poster.

Được biết, Song Hye Kyo và Park Hyung Sik là đồng nghiệp cùng thuộc một công ty quản lý là United Artist Agency (UAA). Nhiều netizen đặt ra nghi vấn rằng mối quan hệ của Song Hye Kyo và Park Hyung Sik không đơn thuần là tiền bối - hậu bối chung công ty. Tuy nhiên, Park Hyung Sik đã gia nhập công ty cùng với Song Hye Kyo từ năm 2017 cho nên việc cả hai ủng hộ sản phẩm của nhau là chuyện rất bình thường. Trước đó, mỹ nhân họ Song từng đăng rất nhiều hình ảnh trên Instagram để quảng bá cho bộ phim Jurors 8 do Park Hyung Sik đóng chính. Vào năm 2017, Park Hyung Sik cũng là khách mời tại đám cưới của cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki. Theo Star Today

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