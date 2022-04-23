Món trang sức chưa tới 100 nghìn lại khiến loạt mỹ nhân Hàn mê mẩn, người bán than thở vì không đủ hàng để cung cấp cho fan

Mới đây, Taeyeon (SNSD), "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh" Han So Hee và "thành viên hụt BLACKPINK" Miyeon (G)I-DLE đã gây sốt khi chỉ đeo những món trang sức đồ chơi có giá rẻ, nhưng lại sang chảnh tựa như hàng cao cấp.

Nữ diễn viên Han So Hee cũng không bỏ qua trend này và đã "tậu" ngay cho mình một bộ trang sức để diện trong một buổi tiệc. Dù chỉ để tóc đơn giản nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Han So Hee đã thành công biến những món phụ kiện đồ chơi thành đồ hiệu sang chảnh.

Nhìn vào bức ảnh này, không ai phát hiện ra rằng "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh" đang đeo những món phụ kiện chỉ với mức giá chưa đến 100 nghìn đồng.

"Thành viên hụt BLACKPINK" đã hoàn thiện bộ đồ của mình với loạt phụ kiện đồ chơi như khuyên tai, vòng cổ và vương miện nhựa. Màu tóc mới của nữ idol cũng giúp những món trang sức này nổi bật hơn. Dân tình đều đồng ý rằng Miyeon trông như một nàng công chúa Disney trong tạo hình này.

Trước đây, Kim Ha Neul cũng từng lăng xê món trang sức này trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Nhìn nữ diễn viên trẻ trung như thế này, ai tin được cô nàng đã 44 tuổi.

Được biết, đây là sản phẩm được phôi phối bởi chuỗi cửa hàng bán lẻ Daiso. Đại diện Daiso tin rằng xu hướng phụ kiện thời trang là kết quả của sự gia tăng văn hóa tiệc tùng sau khi dịch bệnh dần kết thúc.

Theo Daiso, doanh số bán các mặt hàng trang trí tiệc như rèm tiệc, các sản phẩm vòng hoa, bánh kem, kẹo sinh nhật tăng 100% so với năm trước. Doanh số bán bóng bay dự tiệc như bong bóng chữ cũng tăng 30% trong cùng thời gian này, và các sản phẩm như kính dự tiệc, băng đô, nón lá cũng tăng 20%.



Một quan chức Daiso cho biết, "Tôi nghĩ rằng văn hóa tiệc tùng ngày nay, nơi các bữa tiệc hoặc người tổ chức chụp ảnh với vẻ ngoài nổi bật, đã trở thành một xu hướng hot vì nó có thể tạo ra vẻ ngoài sang trọng ngay cả với những sản phẩm rẻ tiền".

Bộ trang sức đồ chơi trẻ em hiện đang cháy hàng tại các cơ sở Daiso trên toàn quốc. Đại diện Daiso thông báo rằng chuỗi cửa hàng sẽ sớm cung ứng lại các mặt hàng này để đáp ứng nhu cầu của fan.

Theo Insight