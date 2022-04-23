Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn

Sao quốc tế 23/04/2022 15:20

Tài tử Joo Won sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn chính thức trong bộ phim Karma.

Ngày 22/4, đại diện công ty quản lý của diễn viên Joo Won đã đưa ra thông báo: "Karma - Seven Joseon Notices là một trong những tác phẩm được đề xuất tiếp theo của Joo Won. Hiện Joo Won đang thảo luận về vai diễn.". Đây là tác phẩm được chắp bút bởi biên kịch Shin Kyung Il.

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn - Ảnh 1

Karma là câu chuyện diễn ra xung quanh việc thu hồi tài sản văn hóa bị che giấu bởi nhiều thế lục. Joo Won vào vai một công chức của Cục Quản lý Di sản Văn hóa. Anh sống một cuộc đời hai mặt với nhiều bí mật trong quá khứ.

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn - Ảnh 2

Nếu Joo Won xác nhận tham gia bộ phim Karma, anh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ chính thức sau 2 năm kể từ bộ phim Alice (SBS) kết thúc phát sóng vào tháng 10/2010. Do 'ông hoàng rating' đã vắng bóng quá lâu, sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc đang đổ dồn vào sự trở lại của Joo Won.
Được biết, năm 2010, Joo Won bước chân vào 'địa hạt' phim ảnh với vai nam thứ trong bộ phim truyền hình Vua bánh mì. Đây được xem là bộ phim thành công nhất năm 2010 với rating vượt trội và cũng là phim đưa tên tuổi của Joo Won đến với khán giả.

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn - Ảnh 3

Tiếp đó, Joo Won đã đảm nhận vai diễn khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất: một người tự kỷ trở thành bác sĩ phẫu thuật nhi khoa thiên tài trong bộ phim về y khoa Good Doctor của đài KBS. Năm 2015, Joo Won đóng vai chính trong phim hành động Yongpal cùng với Kim Tae Hee. Bộ phim đã thu được xếp hạng cao và Joo đã giành được Giải thưởng Daesang tại SBS Drama Awards.

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn - Ảnh 4

Dự án cuối cùng của Joo Won trước khi nhập ngũ là My Sassy Girl, một bộ phim lịch sử làm lại từ bộ phim ăn khách năm 2001. Bộ phim truyền hình khởi chiếu vào năm 2017. Năm 2020, Joo Won đóng vai chính trong bộ phim tình cảm khoa học viễn tưởng Alice. Người hâm mộ vô cùng trông chờ sự trở lại của ông hoàng Rating sau 2 năm vắng bóng.

Theo Newsen

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Từ khóa:   sao châu á sao Hàn Quốc Joo Won

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