Tạo hình của ‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo trong phim mới, biểu cảm anh chàng thế nào mà lại khiến khán giả ‘không nhịn được cười’?

Bộ phim The Killer's Shopping List (Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân) với sự tham gia của Lee Kwang Soo và Seolhyun đã tung ra những hình ảnh chính thức.

Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân là bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Ji Young. Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị hài - bí ẩn kể về một khu phố bình thường ở ngoại ô Seoul. Một ngày nọ, một thi thể bí ẩn được tìm thấy ở khu vực lân cận của một tòa nhà chung cư và biên lai mua sắm ở siêu thị trở thành bằng chứng quan trọng mở đầu cho một cuộc săn lùng hung thủ đầy thú vị.

Trong phim, Lee Kwang Soo sẽ vào vai Ahn Dae Sung - một nhân viên thu ngân tại siêu thị của mẹ anh. Anh từng là một thiên tài với khả năng ghi nhớ ấn tượng, tuy nhiên cuộc đời anh lại trở nên tồi tệ hơn sau một sự cố xảy ra tại siêu thị của mẹ anh khi anh mới 10 tuổi. Mới đây, những bức ảnh gia đình Ahn Dae Sung và ba mẹ anh - Han Myung Sook cùng Ahn Young Chun đã thu hút sự chú ý của người xem. Ahn Young Chun đang thể hiện tình cảm của mình dành cho vợ Han Myung Sook bằng cách ôm lưng ngọt ngào.

Khi chứng kiến cha mẹ mình đang ôm ấp nhau, biểu cảm của Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) bỗng trở nên vô cùng hài hước. Ba phần bất lực, bảy phần lực bất tòng tâm là biểu cảm của Lee Kwang Soo lúc này Bên cạnh mạch phim với nhiều tình tiết gay cấn, logic, khán giả mong rằng sẽ được thấy những pha "tấu hài" của nam diễn viên sinh năm 1985. Bộ phim Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân sẽ được phát sóng vào ngày 27.4 lúc 10h30 theo giờ Hàn Quốc trên kênh tvN. Theo Xsportsnews

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