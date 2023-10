Song Joong Ki và Kim Ji Won đồng loạt rút khỏi Biên Niên Sử Arthdal phần 2, dự kiến tài tử Lee Jun Ki và ‘thánh nữ mặt đơ’ Shin Se Kyung sẽ thay thế vị trí còn trống?

Biên niên sử Arthdal là một bộ phim cổ trang giả tưởng kể về những người hùng huyền thoại tại vùng đất hư cấu Arth. Trái ngược với kinh phí đầu tư “khủng”, mùa đầu tiên lên sóng năm 2019 không thể đạt được thành công như mong đợi do hiệu ứng hình ảnh kém, cốt truyện thiếu thuyết phục và đặc biệt là nghi vấn đạo kịch bản. Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng Biên niên sử Arthdal vẫn được nhà sản xuất “bật đèn xanh” sản xuất phần kế tiếp.

Ban đầu, phần 2 đang được chuẩn bị với mục tiêu quay vào nửa cuối năm 2020, nhưng lịch trình sản xuất đã bị hoãn vô thời hạn vì sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.



Trước mắt, kịch bản mùa 2 Niên sử ký Arthdal sẽ do Kim Young Hyun và Park Sang Yeon phụ trách, đây là bộ đôi từng viết nội dung mùa đầu tiên. Tuy nhiên, đạo diễn mùa 2 đã thay thành Kim Kwang Sik, người đứng sau thành công của The Great Battle (Đại chiến thành Ansi). Mùa 1 do Kim Won Suk chỉ đạo.