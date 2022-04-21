Song Joong Ki và Kim Ji Won đồng loạt rút khỏi Biên Niên Sử Arthdal phần 2, dự kiến tài tử Lee Jun Ki và ‘thánh nữ mặt đơ’ Shin Se Kyung sẽ thay thế vị trí còn trống?

Truyền thông Hàn đưa tin, Lee Jun Ki và Shin Se Kyung đang đàm phán cho vai chính của bộ phim “Biên niên sử Arthdal” mùa 2 thay thế Song Joong Ki và Kim Ji Won.

Shin Se Kyung , Lee Jun Ki và Jang Dong Gun đang đàm phán để tham gia bộ phim truyền hình sắp tới của đài tvN Arthdal Chronicles 2 (Biên niên sử Arthdal 2) với vai chính Tan Ya, Eun Seom và Ta Gon. Theo đó, Kim Ji Won và Song Joong Ki sẽ không góp mặt trong mùa 2. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bộ phim.

Biên niên sử Arthdal là một bộ phim cổ trang giả tưởng kể về những người hùng huyền thoại tại vùng đất hư cấu Arth. Trái ngược với kinh phí đầu tư “khủng”, mùa đầu tiên lên sóng năm 2019 không thể đạt được thành công như mong đợi do hiệu ứng hình ảnh kém, cốt truyện thiếu thuyết phục và đặc biệt là nghi vấn đạo kịch bản. Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng Biên niên sử Arthdal vẫn được nhà sản xuất “bật đèn xanh” sản xuất phần kế tiếp. Ban đầu, phần 2 đang được chuẩn bị với mục tiêu quay vào nửa cuối năm 2020, nhưng lịch trình sản xuất đã bị hoãn vô thời hạn vì sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.



Trước mắt, kịch bản mùa 2 Niên sử ký Arthdal sẽ do Kim Young Hyun và Park Sang Yeon phụ trách, đây là bộ đôi từng viết nội dung mùa đầu tiên. Tuy nhiên, đạo diễn mùa 2 đã thay thành Kim Kwang Sik, người đứng sau thành công của The Great Battle (Đại chiến thành Ansi). Mùa 1 do Kim Won Suk chỉ đạo.

Hai nhân vật làm nên danh tiếng cho bộ phim sẽ không góp mặt trong phần 2 khiến người xem vô cùng lo lắng Lee Jun Ki và Shin Se Kyung được cho là sẽ thay Song Joong Ki và Kim Ji Won đảm nhận vai chính Eun Seom và Tan Ya. Trong khi khán giả hầu hết đều tỏ ra hài lòng với Lee Jun Ki vì kỹ năng diễn xuất sắc của anh thì Shin Se Kyung lại nhận về những phản ứng tiêu cực. Netizen vốn đã không quá tin tưởng vào diễn xuất của Shin Se Kyung nên việc tỏ ra lo lắng khi nữ diễn viên nhận một vai khó như Tan Ya là lẽ đương nhiên, nhất là khi Kim Ji Won đã thể hiện quá tốt vai diễn này. Lee Jun Ki sẽ thay thế cho Song Joong Ki Shin Se Kyung sẽ thay thế cho Kim Ji Won Hiện cả hai công ty quản lý của Lee Jun Ki và Shin Se Kyung đều lên tiếng xác nhận đã nhận được lời mời từ nhà sản xuất Biên niên sử Arthdal 2 nhưng vẫn đang cân nhắc. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay ngay trong năm nay và lên sóng vào năm tới. Theo Star Today

Cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo dù đã ly hôn nhưng vẫn không ngừng tạo nhiệt, thu hút sự chú ý của truyền thông xứ Trung Gần 3 năm sau ly hôn, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều tập trung cho sự nghiệp của mình khi liên tiếp xác nhận tham gia vào các dự án phim ảnh mới. Dù đã chia tay từ lâu, mọi khoảnh khắc, thông tin của 2 diễn viên đều nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ và truyền thông.

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