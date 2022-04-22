Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Khi tham gia một chương trình radio với tư cách khách mời, Lee Sun Bin đã được 1 thính giả đề cập đến việc hẹn hò của Lee Sun Bin và bạn trai cô - Lee Kwang Soo.

Bạn thính giả này đã chia sẻ: "Mình đã thấy Sun Bin đi hẹn hò gần đây. Mình rất ngạc nhiên, vì thế mình đã nhìn chằm chằm một lúc lâu. Sau đó Lee Kwang Soo lại gần và nói với mình có phải đây là lần đầu mình thấy người nổi tiếng hay không?".



Sau khi nghe về những thổ lộ này, cô nàng Lee Sun Bin đã cười nói thêm, "Đó là sự thật. Anh ấy có nói như vậy." Cô nàng còn nói: "Mọi người lại bắt đầu rồi đấy. Tôi sẽ quan sát mọi thứ. Chúng ta nên chấm dứt những tin đồn này hay tiếp tục bịa chuyện đây?".