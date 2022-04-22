Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Mối quan hệ hiện tại của cặp đôi Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin khiến dân tình không khỏi tò mò. Trong một chương trình radio của Hàn Quốc, Lee Sun Bin đã chia sẻ về trải nghiệm đi hẹn hò cùng Lee Kwang Soo thì bị fan bắt gặp.
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Khi tham gia một chương trình radio với tư cách khách mời, Lee Sun Bin đã được 1 thính giả đề cập đến việc hẹn hò của Lee Sun Bin và bạn trai cô - Lee Kwang Soo.
Bạn thính giả này đã chia sẻ: "Mình đã thấy Sun Bin đi hẹn hò gần đây. Mình rất ngạc nhiên, vì thế mình đã nhìn chằm chằm một lúc lâu. Sau đó Lee Kwang Soo lại gần và nói với mình có phải đây là lần đầu mình thấy người nổi tiếng hay không?".
Sau khi nghe về những thổ lộ này, cô nàng Lee Sun Bin đã cười nói thêm, "Đó là sự thật. Anh ấy có nói như vậy." Cô nàng còn nói: "Mọi người lại bắt đầu rồi đấy. Tôi sẽ quan sát mọi thứ. Chúng ta nên chấm dứt những tin đồn này hay tiếp tục bịa chuyện đây?".
Một thính giả khác cũng lên tiếng nói đã nhìn thấy Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin trong lúc say rượu và chạy vào một con hẻm. Thính giả này bắt gặp Lee Sun Bin tại khu vực Đại học Nữ sinh Seoul, nữ diễn viên uống rượu cùng 2 người bạn rồi chạy quanh con hẻm và la lối om sòm. Sun Bin trả lời: "Mình cũng không biết phải nói gì nữa. Có cảm giác như mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy".
Được biết, bộ phim kinh dị sắp tới Air Murder của nữ diễn viên sẽ ra mắt vào ngày 22/4.
Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin đã công khai hẹn hò từ ngày 31/12/2018 và tính đến nay đã là gần 3 năm. Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần đầu gặp nhau trên chương trình Running Man vào năm 2016, và công khai tình cảm sau 2 năm. Cặp đôi ngày càng thoải mái bày tỏ tình cảm với đối phương, khiến dân tình vô cùng mong ngóng họ sẽ sớm đi đến cái kết viên mãn.
Theo Nate