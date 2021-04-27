Nóng: ‘Chàng hươu cao cổ’ Lee Kwang Soo gửi lời chào tạm biệt, chính thức rời Running Man sau 11 năm gắn bó

Một đại diện của công ty quản lý Lee Kwang Soo chia sẻ: "Chúng tôi thông báo rằng Lee Kwang Soo sẽ rời khỏi dàn diễn viên 'Running Man' của đài SBS sau buổi ghi hình cuối cùng của anh ấy vào ngày 24 tháng 5 tới đây.

Sau khi bị tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Lee Kwang Soo đã được vật lý trị liệu thường xuyên. Mặc dù vẫn tiếp tục điều trị, nhưng đã có lúc anh cảm thấy rất khó để duy trì thể trạng tốt nhất trong quá trình quay Running Man. Do đó, Lee Kwang Soo đã trò chuyện rất nhiều với các nhân viên sản xuất, đoàn làm phim, các thành viên đồng nghiệp của anh ấy, cũng như công ty quản lý. Và cuối cùng, anh ấy quyết định cần có thời gian để hồi phục, cả về thể chất và tinh thần.

Vì chương trình này như ngôi nhà thứ hai của anh suốt 11 năm qua, Lee Kwang Soo rất khó để đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, điều đó không thể tránh khỏi khi anh cân nhắc ý định muốn cho người xem thấy một hình ảnh tốt hơn trong tương lai.