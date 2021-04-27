Nóng: ‘Chàng hươu cao cổ’ Lee Kwang Soo gửi lời chào tạm biệt, chính thức rời Running Man sau 11 năm gắn bó

Vào ngày 27 tháng 4, công ty quản lý của nam diễn viên Lee Kwang Soo đã xác nhận rằng ngôi sao sẽ rời khỏi "Running Man" của đài SBS sau 11 năm gắn bó.
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Sáng nay, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin "chàng hươu" Lee Kwang Soo chính thức tuyên bố rời khỏi chương trình giải trí Hàn Quốc Running Man bởi tình trạng sức khỏe của nam ngôi sao.
Một đại diện của công ty quản lý Lee Kwang Soo chia sẻ: "Chúng tôi thông báo rằng Lee Kwang Soo sẽ rời khỏi dàn diễn viên 'Running Man' của đài SBS sau buổi ghi hình cuối cùng của anh ấy vào ngày 24 tháng 5 tới đây.
Sau khi bị tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Lee Kwang Soo đã được vật lý trị liệu thường xuyên. Mặc dù vẫn tiếp tục điều trị, nhưng đã có lúc anh cảm thấy rất khó để duy trì thể trạng tốt nhất trong quá trình quay Running Man. Do đó, Lee Kwang Soo đã trò chuyện rất nhiều với các nhân viên sản xuất, đoàn làm phim, các thành viên đồng nghiệp của anh ấy, cũng như công ty quản lý. Và cuối cùng, anh ấy quyết định cần có thời gian để hồi phục, cả về thể chất và tinh thần.
Vì chương trình này như ngôi nhà thứ hai của anh suốt 11 năm qua, Lee Kwang Soo rất khó để đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, điều đó không thể tránh khỏi khi anh cân nhắc ý định muốn cho người xem thấy một hình ảnh tốt hơn trong tương lai.
Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả khán giả vì tình yêu mà họ đã dành cho Lee Kwang Soo trên 'Running Man', và Lee Kwang Soo hứa sẽ chào đón tất cả các bạn một lần nữa với một hình ảnh tươi sáng và khỏe mạnh".
Vào tháng 2 năm 2020, Lee Kwang Soo bị tai nạn xe hơi, gãy xương mắt cá chân phải. Do đó, “hoàng tử Châu Á” đã phải vắng mặt vài tuần khỏi chương trình Running Man.
Sau thông tin Lee Kwang Soo rời khỏi Running Man sau 11 năm gắn bó, đông đảo khán giả đã rất lấy làm buồn và tiếc nuối. Bởi Lee Kwang Soo là một thành viên rất nhiệt tình của Running Man, trong dàn cast của gameshow này, "chàng hươu" là một thành viên luôn được khán giả yêu mến bởi sự nhiệt tình trong cách chơi cũng như sự hài hước, dễ thương mà anh mang lại cho hàng trăm tập Running Man suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.