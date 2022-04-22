Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Cả 4 cô gái được ghi nhận đều rất chăm chỉ xuất hiện tại các tuần lễ thời trang trong và ngoài nước. Trên nhiều bìa tạp chí, quảng cáo sản phẩm đều có mặt của từng thành viên trong nhóm. 4 thành viên trở thành đại sứ toàn cầu của 4 thương hiệu đình đám nước Pháp. Lisa là nàng thơ của Celine, Rosé đại diện cho Saint Laurent, Jisoo phủ sóng tại các sự kiện của Dior và Jennie tất bật quảng bá cho Chanel.

Tháng 10.2020, BLACKPINK phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên The Album” với 2 bản hit How You Like That và Lovesick Girls. Kể từ đó, chỉ có hoạt động solo của Rosé, Lisa mà không thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào đầy đủ thành viên.

Được biết, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử sở hữu album có tất cả các bài hát cán mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify. Mới đây, ca khúc You never know thuộc album The Album chính thức ghi nhận 100 triệu lượt nghe trên nền tảng này.

Thế nhưng BLACKPINK đã có thời gian dài gián đoạn giữa các đợt comeback, khiến người hâm mộ của họ phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.

Dù sở hữu nhiều thành tích khủng nhưng các thành viên BLINK (tên fandom của BLACKPINK) trên cộng đồng trực tuyến đã tỏ thái độ không hài lòng và phàn nàn về thời gian dài BLACKPINK ngừng hoạt động như một nhóm nhạc.

Vậy hiện tại, 4 mẩu của BLACKPINK đang làm gì, ở đâu? Cùng dạo 1 vòng tài khoản Instagram để ngắm nhìn thử nhé!

1. JENNIE

Dù không comeback với sản phẩm âm nhạc nào trong gần 2 năm qua, BLACKPINK nói chung và đặc biệt là Jennie chưa bao giờ hết hot trên các mặt báo. Cô nàng hiện vẫn còn lịch trình ở nước ngoài.

Chiều 10/4, Jennie khiến BLINK rần rần vì diện mạo mới gây choáng. Đây là lần hiếm hoi trong vài năm trở lại đây người ta thấy cô idol nhuộm tóc 'máu lửa'.

Cô nàng khiến cho fan 'sướng rơn' vì đây là lần đầu tiên Jennie nhuộm màu tóc sáng nổi bật như thế này.

Có lẽ, đây là cách thông báo tinh tế rằng cô sẽ khoe tóc mới màu cam, và cũng có lẽ, Jennie đang thả hint trước về concept comeback sắp tới.

Nỗi lòng chung của BLINK bây giờ là tóc mới của Jennie sẽ phục vụ cho việc quay MV, chứ không phải để chụp tạp chí hay collab cùng nhãn hàng. Nếu thấu hiểu cho fan, YG hãy xác nhận BLACKPINK comeback cho BLINK an lòng nào.

2. LISA

Hai ca khúc LALISA và MONEY ra mắt vào cuối năm 2021 đã khuấy đảo đường đua âm nhạc Kpop và gặt hái nhiều thành tích khủng.

Mới đây, Lisa (BLACKPINK) đã chính thức vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những nữ idol Kpop có lượng người theo dõi khủng nhất trên nền tảng Spotify, chỉ xếp sau duy nhất một cái tên. Đó chính là IU.

Lisa hiện tại đang ở Hàn Quốc. Cô nàng thường xuyên đăng những tấm ảnh chụp cùng hoa anh đào. Nhan sắc của nàng rapper luôn khiến fan xao xuyến.

3. ROSÉ

Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar Hàn Quốc công bố Rosé (BLACKPINK) là gương mặt trang bìa số tháng 5. Trong loạt ảnh mới, Rosé đã chứng minh rằng đẳng cấp thanh lịch, sang trọng được hoàn thiện chỉ với hai màu đen và đỏ.

Nhan sắc của Rosé ngày càng thăng hạng, phong cách trang điểm đánh khói ở mắt mang đến vẻ quyến rũ. Rosé tự tin phô diễn kinh nghiệm thời trang của mình khi thả những dáng đầy uyển chuyển, ma mị.

Cô hiện đang là đại sứ toàn cầu của thương hiệu Saint Laurent và Tiffany & Co. Vì thế thời gian qua, cô có hành trình nhiều dấu ấn khi đồng hành cùng các thương hiệu này. Đặc biệt, Rosé còn duy trì tình bạn thân thiết với giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello nên cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang đình đám.

Instagram của cô nàng cũng thường xuyên cập nhật tình hình và các buổi hậu trường chụp ảnh.

4. JISOO

Chị cả của BLACKPINK - Jisoo là một trong những visual đình đám nhất nhì Kbiz. Ngay từ khi debut, cô đã được dân tình mệnh danh là 'idol đẹp như hoa hậu'. Đến nay, đã ở tuổi 27 nhưng Jisoo vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hack tuổi.

Khác với các em, Instagram của Jisoo thường chia sẻ những tấm ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch tựa như tiểu thư đài các.

Tóc buộc cao mang đến cho Jisoo vẻ trẻ trung, thanh tú và đồng thời còn tôn lên nét kiêu sa, sang chảnh như tiểu thư quý tộc.

Mới đây, trên diễn đàn Weverse, chị cả Jisoo đã giao lưu trò chuyện và trả lời các câu hỏi của fan. Một BLINK cố gắng hỏi thêm thông tin từ nữ ca sĩ hỏi: "Chị Jisoo. Trời càng ngày càng nóng. Khi nào chị (Blackpink) mới trở lại?".

Jisoo đã phản hồi lại bài viết: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ chờ đến khi trời nóng hơn một chút!".

Sau The Album, BLACKPINK tập trung vào hoạt động solo hơn 1 năm qua khiến người hâm mộ càng trông ngóng ngày trở lại của 4 cô gái trong một sản phẩm âm nhạc mới.

Nguồn: Tổng hợp