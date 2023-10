Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Tháng 10.2020, BLACKPINK phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên The Album” với 2 bản hit How You Like That và Lovesick Girls. Kể từ đó, chỉ có hoạt động solo của Rosé, Lisa mà không thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào đầy đủ thành viên.

Cả 4 cô gái được ghi nhận đều rất chăm chỉ xuất hiện tại các tuần lễ thời trang trong và ngoài nước. Trên nhiều bìa tạp chí, quảng cáo sản phẩm đều có mặt của từng thành viên trong nhóm. 4 thành viên trở thành đại sứ toàn cầu của 4 thương hiệu đình đám nước Pháp. Lisa là nàng thơ của Celine, Rosé đại diện cho Saint Laurent, Jisoo phủ sóng tại các sự kiện của Dior và Jennie tất bật quảng bá cho Chanel.