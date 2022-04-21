Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết

Sao quốc tế 21/04/2022 22:23

Anh chàng cơ bắp Kim Jong Kook đã chia sẻ rằng bản thân luôn coi Song Ji Hyo như một thành viên trong gia đình.

Vào ngày 20, Song Ji Hyo đã đăng trên SNS cá nhân của mình một bức ảnh chụp cùng với đàn anh Jong Kook. Trong bức ảnh được đăng, cả hai tạo dáng khá thân thiết với nhau khiến fan vô cùng phấn khích vì tin rằng đây là minh chứng hẹn hò. 

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết - Ảnh 1
Cả hai mặc trang phục giống nhau, có nhiều cử chỉ thân thiết

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, fan đã bị lật thuyền vì lời thú nhận của Jong Kook. Trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, Song Ji Hyo đã hỏi thẳng rằng anh chàng Jong Kook đã bao giờ rung động với cô chưa.

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết - Ảnh 2
Song Ji Hyo hỏi "Anh đã bao giờ rung động trước em chưa?"

 

Lúc này, Jong Kook đã nghĩ ngợi một hồi lâu và trả lời rằng: "Nếu nói là rung động... thì chưa. Ji Hyo giống như gia đình của tôi. Thực sự như một thành viên trong gia đình. Em ấy là nơi tôi có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện. Chúng tôi cứ thế nói rồi sau đó nếu có gì sẽ xin lỗi sau".

Dường như đây chính là câu trả lời cho mọi nghi vấn, mọi tin đồn hẹn hò của cả hai trong suốt thời gian qua.

 

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết - Ảnh 3

 

Chính cô nàng Ji Hyo sau đó cũng tiếp lời: "Tôi không thích tâm sự với người khác nhưng tôi lại có thể chia sẻ mọi chuyện với anh ấy. Đôi lúc anh ấy hỏi tôi sao lại giận anh ấy và tôi nói rằng vì tôi không có nơi nào để trút giận".

Tình cảm giữa Jong Kook và Ji Hyo thực sự thân thiết, vì cả hai xem nhau như người thân, vì là bạn đồng hành suốt mười mấy năm trong Running Man.

 

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết - Ảnh 4

Thời gian qua, Song Ji Hyo và Kim Jong Kook là cặp đôi được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Cả hai cùng xuất hiện trong chương trình ăn khách Running Man và thường xuyên có những cử chỉ quan tâm, thể hiện sự mến mộ, tình cảm dành cho nhau trên sóng truyền hình. 

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết - Ảnh 5

Và giờ đây, câu trả lời của cả hai đã xóa tan mọi nghi vấn hẹn hò. Cả Jong Kook và Ji Hyo đều mong rằng sẽ gắn bó với nhau thật lâu và mong fan luôn yêu thương hai người.

Theo Running Man, Chosun

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Từ khóa:   diễn viên Song Ji Hyo Kim Jong Kook sao Hàn Quốc

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