Hai dự án gần đây của nam diễn viên là Nevertheless và Forecasting Love and Weather đều không bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây nhiều tranh cãi về kịch bản, diễn xuất.

Song Kang là một nam diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Năm 2019, anh bắt đầu được mọi người chú ý tới với vai diễn Hwang Sun Oh trong bộ phim Love Alarm. Song Kang đang là cái tên gây chú ý khi bộ phim Forecasting Love and Weather (Dự báo tình yêu và thời tiết) mà anh đóng cặp cùng Park Min Young đang gây bão trên màn ảnh lẫn các trang phim nổi tiếng.

Nhắc đến Park Min Young, trong một buổi phỏng vấn cùng Star1, Song Kang đã chia sẻ: "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi và chị Min Young sẽ vô cùng ăn ý với nhau, phản ứng hóa học sẽ rất phù hợp ngay dù đây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp", và bày tỏ sự tự tin khi trả lời. Song Kang được xem là cơn gió lạ của phim ảnh Hàn Quốc khi đảm nhận vai Lee Si Woo trong phim Forecasting Love and Weather cùng với bạn diễn của mình là Park Min Young.

Tuy nhiên, nam diễn viên lại chưa thể đáp lại kỳ vọng của khán giả dù trước đó nhiều phương tiện truyền thông kỳ vọng anh là “ông hoàng phim truyền hình mới” của Hàn Quốc. Hai dự án gần đây của nam diễn viên là Nevertheless và Forecasting Love and Weather đều không bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây nhiều tranh cãi về kịch bản, diễn xuất. Lý do chính khiến Nevertheless không được đánh giá cao là diễn xuất và độ ăn ý của hai diễn viên chính. "Cả diễn xuất lẫn kịch bản đều là vấn đề lớn", “Han So Hee không quá tệ, nhưng cảm xúc chung của bộ phim rất khó chịu nên tôi không thể xem được”, "Họ diễn xuất không tốt và vấn đề tồi tệ hơn là nam, nữ chính không có phản ứng hóa học", khán giả bình luận về phim trên WikiTree. Tới Forecasting Love and Weather, Song Kang tiếp tục nhận những bình luận trái chiều về diễn xuất. Khán giả cho rằng nam diễn viên phong độ thất thường và chưa cho thấy sự tiến bộ khi kết hợp với đàn chị Park Min Young. Dù vậy, anh chàng vẫn được gọi là con cưng của Netflix khi liên tục được xuất hiện và tham gia nhiều bộ phim thực hiện bởi nền tảng này. Theo Isplus

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