Song Kang là một nam diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Năm 2019, anh bắt đầu được mọi người chú ý tới với vai diễn Hwang Sun Oh trong bộ phim Love Alarm.

Song Kang đang là cái tên gây chú ý khi bộ phim Forecasting Love and Weather (Dự báo tình yêu và thời tiết) mà anh đóng cặp cùng Park Min Young đang gây bão trên màn ảnh lẫn các trang phim nổi tiếng.