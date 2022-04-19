Làm đại sứ thương hiệu cho hãng đồng hồ nổi tiếng, Lee Dong Wook mới đây đã khiến bao fan nữ phát sốt vì bộ ảnh quảng cáo quá điển trai, làm lu mờ cả sản phẩm.

Mới đây, bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ TISSOT của 'thần chết' điển trai Lee Dong Wook khiến người xem không ngừng trầm trồ. Vẻ lịch lãm của 'anh chú' U40 Lee Dong Wook làm bao fan nữ lạc vào mê đắm. Vẻ đẹp của anh được nhận xét là làm lu mờ cả sản phẩm cần được quảng cáo.

Lee Dong Wook là cái tên vốn không hề xa lạ của showbiz Hàn. Sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh cùng làn da trắng như phát sáng, nam diễn viên khiến khán giả màn ảnh nhỏ đôi khi quên đi thực lực diễn xuất của chính mình. Lee Dong Wook được mệnh danh là một trong số những "anh chú đắt giá" của showbiz Hàn. Trong suốt hơn 20 năm theo nghề, tài tử họ Lee đã góp mặt trong gần 40 tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình.

Dù sự nghiệp lên xuống thất thường nhưng thứ làm fan của Lee Dong Wook luôn tự hào chính là đời tư sạch sẽ, chỉ có một "phốt" dở khóc dở cười cùng nhan sắc thuộc hạng "gừng càng già càng cay" khiến chị em u mê quên lối về. Mái tóc dài lãng tử càng khiến nhan sắc của chàng tài tử thêm phần sắc sảo, mê đắm. Bên cạnh làn da trắng như phát sáng, anh còn có đôi môi đỏ thắm khiến nữ giới phải ghen tị. Theo như thông tin đã được xác nhận từ trước, bộ phim Cửu Vĩ Hồ truyện 1938 - phần 2 của Bạn trai tôi là hồ ly sẽ bắt đầu quay vào cuối tháng 4 và dự kiến sẽ chiếu vào nửa đầu năm 2023. Dàn cast hiện được biết là bao gồm có: Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim So Yeon và Kim Yong Ji. Poster phim Bạn trai tôi là hồ ly phần 1

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