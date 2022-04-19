Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được”

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến fan lo lắng vì tình trạng cơ thể gầy 'đáng báo động' của mình

Vào ngày 19, HyunA đã đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. Vẫn nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang cá tính thu hút người nhìn, thế nhưng cô nàng lại khiến fan vô cùng lo lắm. Hầu hết những bình luận đều bày tỏ sự lo ngại bởi cô nàng quá gầy, chỉ cần nhìn đôi chân khẳng khiu ấy cũng có thể đoán được tình trạng cơ thể của HyunA.

Người hâm mộ mong rằng cô nàng có thể ăn uống điều độ và cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình để có thể quay lại được vóc dáng tràn đầy sức sống như trước đây. Hình ảnh của HyunA cách đây vài năm HyunA đã từng là nữ ca sĩ solo số một Kpop với các bản hit đi vào lòng công chúng. Tuy nhiên, sự phát triển của cô gái được mong đợi trở thành một Lee Hyori thứ 2 khiến khán giả không khỏi thất vọng. Tuy vậy, nhan sắc của HyunA luôn gây chú ý mỗi khi cô xuất hiện.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng gợi cảm' của Kpop, chuyện tình giữa HyunA (sinh năm 1992) và bạn trai kém 2 tuổi Dawn từng gặp nhiều thị phi cũng như khiến giới truyền thông phải tiêu tốn không ít 'giấy mực'. Được biết, HyunA và Dawn bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Vào tháng 2 vừa rồi, HyunA đã nhận được lời cầu hôn công khai từ Dawn. Vượt qua nhiều trắc trở, HyunA và Dawn chính thức đính hôn sau 6 năm bên nhau. Theo News1

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