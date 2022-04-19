Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được”

Sao quốc tế 19/04/2022 16:58

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến fan lo lắng vì tình trạng cơ thể gầy 'đáng báo động' của mình

Vào ngày 19, HyunA đã đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. Vẫn nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang cá tính thu hút người nhìn, thế nhưng cô nàng lại khiến fan vô cùng lo lắm.

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được” - Ảnh 1

Hầu hết những bình luận đều bày tỏ sự lo ngại bởi cô nàng quá gầy, chỉ cần nhìn đôi chân khẳng khiu ấy cũng có thể đoán được tình trạng cơ thể của HyunA.

Người hâm mộ mong rằng cô nàng có thể ăn uống điều độ và cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình để có thể quay lại được vóc dáng tràn đầy sức sống như trước đây.

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được” - Ảnh 2
Hình ảnh của HyunA cách đây vài năm

HyunA đã từng là nữ ca sĩ solo số một Kpop với các bản hit đi vào lòng công chúng. Tuy nhiên, sự phát triển của cô gái được mong đợi trở thành một Lee Hyori thứ 2 khiến khán giả không khỏi thất vọng. Tuy vậy, nhan sắc của HyunA luôn gây chú ý mỗi khi cô xuất hiện.

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được” - Ảnh 3
Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được” - Ảnh 4

Được mệnh danh là 'nữ hoàng gợi cảm' của Kpop, chuyện tình giữa HyunA (sinh năm 1992) và bạn trai kém 2 tuổi Dawn từng gặp nhiều thị phi cũng như khiến giới truyền thông phải tiêu tốn không ít 'giấy mực'.

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được” - Ảnh 5

Được biết, HyunA và Dawn bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Vào tháng 2 vừa rồi, HyunA đã nhận được lời cầu hôn công khai từ Dawn.

Vượt qua nhiều trắc trở, HyunA và Dawn chính thức đính hôn sau 6 năm bên nhau.

Theo News1

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

Mới đây, HyunA đã chia sẻ về cuộc sống thường ngày ngọt ngào bên bạn trai kém tuổi Dawn. Tuy nhiên, gương mặt khác lạ của cô nàng lại khiến fan vô cùng ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   HyunA sao Hàn Quốc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

HyunA dương tính với COVID-19, fan lo lắng cho sức khỏe nữ thần tượng

HyunA dương tính với COVID-19, fan lo lắng cho sức khỏe nữ thần tượng

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

HyunAh trắng đến 'phát sáng', khoe body 'hết nước chấm' trong loạt ảnh mới khiến netizen được phen trầm trồ

"Nữ hoàng sexy" HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn

"Nữ hoàng sexy" HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn

Mỹ nhân "She was pretty" Hwang Jung Eum khoe hình ảnh hạnh phúc, rạng rỡ sau khi tái hôn cùng chồng đại gia

Mỹ nhân "She was pretty" Hwang Jung Eum khoe hình ảnh hạnh phúc, rạng rỡ sau khi tái hôn cùng chồng đại gia

'Bờ vai Thái Bình Dương' chất lượng của 'anh xã' Hyun Bin khiến chị em mê mệt nhưng đáng tiếc anh chàng đã là 'hoa đã có chủ'

'Bờ vai Thái Bình Dương' chất lượng của 'anh xã' Hyun Bin khiến chị em mê mệt nhưng đáng tiếc anh chàng đã là 'hoa đã có chủ'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?