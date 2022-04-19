Mỹ nhân "She was pretty" Hwang Jung Eum khoe hình ảnh hạnh phúc, rạng rỡ sau khi tái hôn cùng chồng đại gia

Hậu tái hôn cùng chồng đại gia, Hwang Jung Eum lại khiến người hâm mộ ganh tị với hàng loạt những bức ảnh cho thấy cô đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Mới đây, Hwang Jung Eum đã đăng ảnh lên Instagram cá nhân của mình cùng với dòng trạng thái: "AIPPO".

Trong bức ảnh được đăng tải, Hwang Jung Eum được cho là đang di chuyển đến một địa điểm nào đó. Fan hâm mộ đoán mò không biết cô nàng có phải đang đi hẹn hò cùng chồng hay không.

Hwang Jung Eum còn khiến các nàng phát ghen tị với vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của mình trong sắc xuân với chiếc váy hồng và áo be vô cùng đáng yêu, cô còn hào hứng và phấn khích chụp ảnh cùng một bó hoa được cho là món quà từ chồng cô.

Vào tháng 9/2020, dân tình đã vô cùng bất ngờ trước thông tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn chồng đại gia ngành thép sau 4 năm chung sống và có 1 cậu con trai chung. Nhưng đến tháng 7 năm ngoái, mỹ nhân She Was Pretty đã rút đơn ly hôn và tái hợp với ông xã. Không những thế, cô còn có thêm bé thứ hai sau đó, cư dân mạng đoán rằng có thể cuộc hôn nhân của họ đã qua hết sóng gió và hiện tại họ đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Theo Chosun Media

Minh tinh Gia đình là số 1 Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai Người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến mẹ con nữ diễn viên Hwang Jung Eum.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-she-was-pretty-hwang-jung-eum-khoe-hinh-anh-hanh-phuc-rang-ro-sau-khi-tai-hon-cung-chong-dai-gia-463234.html