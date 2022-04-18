Song Ji Hyo tiết lộ "mỗi lần mẹ bảo đi xem mắt, tôi đều trốn khỏi nhà", lần đầu thổ lộ về mối quan hệ thân thiết với mẹ Kim Jong Kook

Sao quốc tế 18/04/2022 14:49

Mới đây, "mợ ngố" Song Ji Hyo tiết lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ Kim Jong Kook và lý do cô bỏ trốn khỏi nhà là vì mẹ bắt cô nàng phải đi xem mắt.

Nữ diễn viên Song Ji Hyo đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về hôn nhân trong chương trình "The Problem Son in the Rooftop Room".

Song Ji Hyo tiết lộ 'mỗi lần mẹ bảo đi xem mắt, tôi đều trốn khỏi nhà', lần đầu thổ lộ về mối quan hệ thân thiết với mẹ Kim Jong Kook - Ảnh 1

Chương trình giải trí "The Problem Son in the Rooftop Room" của đài KBS 2TV có sự góp mặt của Kim Jong Kook với vai trò MC và nữ diễn viên Song Ji Hyo.

Trong một đoạn preview, Song Ji Hyo tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ của Kim Jong Kook. Cô nói: “Tôi từng tình cờ đi cùng chuyến bay với anh Jong Kook và mẹ anh. Hôm đó lại vô tình một sự cố nhỏ là cửa sổ máy bay không đóng kín được. Nhưng anh ấy ngủ mất rồi nên tôi đã trấn an bác gái".

Kim Jong Kook cũng cho biết: "Đây là một mối nhân duyên không dễ gì có được giữa hai người".

Song Ji Hyo tiếp tục gây hứng thú cho khán giả khi cô nàng tiết lộ rằng cô không bị áp lực về việc kết hôn. Cô tiết lộ: “Tôi đã hơn bốn mươi nhưng mẹ tôi lại không nói về chuyện kết hôn nữa. Thật sự tôi thấy rất thoải mái.” Sau đó, cô nàng còn cho biết mình từng bỏ nhà đi: "Khi tôi 30 tuổi, mẹ tôi đã sắp xếp một buổi xem mắt nhưng tôi đã trốn khỏi nhà". 

Ngoài ra, Song Ji Hyo còn tiết lộ mẫu người lý tưởng của mình: "Tôi thích những người lịch sự, hòa nhã" và "những người biết chăm lo cho gia đình".

Theo DongA

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Từ khóa:   Song Ji Hyo sao Hàn sao châu Á

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