Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em

Sao quốc tế 17/04/2022 22:26

Mới đây nhất, nam diễn viên Trương Học Hữu vừa có màn comeback ấn tượng trong bộ phim mới, netizen kinh ngạc vì vóc dáng vẫn cực kỳ phong độ.

Là một trong Tứ đại Thiên vương đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ trong thế kỷ 21, Trương Học Hữu không chỉ ghi dấu trong lòng khán giả xứ Trung bởi vẻ ngoài điển trai của mình, mà ông còn là một người cực kỳ tài năng khi vừa có thể làm ca sĩ, lẫn diễn viên và ở mọi lĩnh vực ông thâm gia bản thân Trương Học Hữu đều hoàn thành nó một cách xuất sắc. 

Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em - Ảnh 1
Trương Học Hữu thời còn trẻ - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh hậu trường, Trương Học Hữu vẫn cho thấy bản thân vô cùng tự tin dù đã 6 năm không tham gia các hoạt động giải trí, nam diễn viên còn cho thấy phong độ cực ngầu không kém cạnh Tạ Đình Phong

Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em - Ảnh 2
Nam diễn viên U60 và đàn em Tạ Đình Phong trông không khác gì hai anh em khi đứng chung khung hình - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em - Ảnh 3
Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em - Ảnh 4
Tạo hình của Thiên Vương Trương Học Hữu trong bộ phim - Ảnh: Internet

Trong phim, Thiên vương Trương Học Hữu vào vai một sĩ quan kỳ cựu, dẫn dắt và chỉ bảo anh chàng tân binh hiếu thắng, xốc nổi do Tạ Đình Phong thể hiện. Cả hai cũng có màn phỏng vấn nho nhỏ vào ngày khai máy Mặt Trận Hải Quan, trông cứ như anh em chẳng kém tuổi nhau là bao. Nam thần họ Trương còn đùa rằng Tạ Đình Phong đừng cho anh nhiều cảnh hành động quá khó nhằn vì anh già rồi. Bên cạnh vai nam chính, Tạ Đình Phong còn lần đầu đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật - hành động của phim.

Mặt Trận Hải Quan xoay quanh quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia của những sĩ quan cao cấp, hàng đầu xứ Cảng thơm.

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