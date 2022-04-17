Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Trương Học Hữu: Hơn 60 tuổi nhưng đứng cạnh Tạ Đình Phong vẫn như hai anh em

Là một trong Tứ đại Thiên vương đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ trong thế kỷ 21, Trương Học Hữu không chỉ ghi dấu trong lòng khán giả xứ Trung bởi vẻ ngoài điển trai của mình, mà ông còn là một người cực kỳ tài năng khi vừa có thể làm ca sĩ, lẫn diễn viên và ở mọi lĩnh vực ông thâm gia bản thân Trương Học Hữu đều hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Trương Học Hữu thời còn trẻ - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh hậu trường, Trương Học Hữu vẫn cho thấy bản thân vô cùng tự tin dù đã 6 năm không tham gia các hoạt động giải trí, nam diễn viên còn cho thấy phong độ cực ngầu không kém cạnh Tạ Đình Phong.