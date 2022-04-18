Hình ảnh nhạy cảm của mỹ nhân 'Chiếc lá bay' bất ngờ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Thời gian qua, người hâm mộ trong và ngoài nước không khỏi xót xa trước sự ra đi thương tâm của nữ diễn Tangmo Nida và mong sớm tìm ra hung thủ gây ra cái chết cho cô. Tính đến nay đã gần 2 tháng trôi qua nhưng cơ quan chức năng Thái Lan vẫn chưa đưa ra bất kì kết luận cuối cùng nào. Bên cạnh, cảnh sát đã khởi tố 3 đối tượng: Hiso Por, Robert và San vì tội danh bất cẩn gây ra cái chết cho người khác.

Bộ đồ Tangmo mặc trong đêm tử nạn khi đi du thuyền - Ảnh: Internet

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh nhạy cảm được cho là của mỹ nhân Chiếc lá bay chụp ở du thuyền, trước lúc xảy ra sự cố đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Theo đó, đây là tấm ảnh được chụp từ phía sau, làm lộ hết phần lưng trần và bắt cận vòng 3 dưới phần váy phủ xuyên thấu bên ngoài của nữ diễn viên.

Trong lúc dân tình đang hoang mang không biết cô gái trong ảnh có phải Tangmo hay không thì San Wisapat Manomairat - một trong những đối tượng có mặt trên chiếc du thuyền cùng Tangmo trong đêm tử nạn, đã lên tiếng xác nhận người trong ảnh đích thị là nữ diễn viên Tangmo. Đồng thời cho biết, bản thân là người chụp tấm ảnh.

Hình ảnh nhạy cảm của Tangmo đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

tuy nhiên, sợ bị nghi ngờ là người phát tán ảnh nạn nhân, San nói thêm có gửi bức hình này cho cảnh sát cùng một vài người bạn nhưng không biết tại sao lại bị rò rỉ lên mạng xã hội. Khi được hỏi về động cơ chụp tấm hình nhạy cảm này, đối tượng cho biết vì thấy đẹp nên chụp lại.

Dù không rõ kẻ tung là ai và có mục đích gì nhưng hành vi đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người tử nạn còn nhiều uẩn khuất như vậy khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra kẻ đứng sau việc phát tán hình ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-viec-hinh-anh-nhay-cam-cua-dien-vien-chiec-la-bay-bi-phat-tan-chong-mat-tren-mang-xa-hoi-462931.html