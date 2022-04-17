Mỹ nhân Cbiz điểm hoa lên mặt: Người đẹp tựa như 'thiên thần', kẻ thì hóa thành 'nàng thơ' khiến người khác phải ngây ngất vì vẻ đẹp xuất sắc

Loạt mỹ nhân Cbiz điểm hoa trên mặt khiến netizen ''bấn loạn'' vì quá xinh đẹp.

Hoa từ trước đến nay luôn được xem là biểu trưng của cái đẹp, của nét trong trẻo, tinh khôi. Việc sử dụng hoa làm đạo cụ cho các concept chụp hình luôn được các mỹ nhân ưu ái và trong số đó không thể thiếu đi những mỹ nhân xinh đẹp nhất của Cbiz. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp tựa ''thiên thần'' - Ảnh: Internet Trong lần họa báo cho tạp chí Thụy Lê, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành một nàng thơ đầy e ấp, bẽn lẽn. Các góc chụp của nữ diễn viên khiến cô nàng trông trở nên xinh đẹp hơn bội phần so với hình ảnh ngoài đời thường.

Bối cảnh thực hiện ngoài trời mang đến vẻ tự do, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa fan hâm mộ rảo bước trong cánh đầy hoa, yên bình. Có tiếng chim hót, tiếng gió reo. Đôi môi hờ hững ngậm bông hoa mang đến sự ảo diệu, huyền bí. Angela Baby Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Angela Baby - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Cbiz từng gây sốt khi đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa cho tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc. Bộ ảnh truyền đi thông điệp: "Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên". Trong loạt ảnh, Angela Baby được người hâm mộ nhận xét là có thần thái quyến rũ chết người, xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Dương Mịch Dương Mịch trong bộ ảnh trên tạp chí OK - Ảnh: Internet Xuất hiện trên bìa tạp chí OK tháng 10 năm 2019, Dương Mịch khiến dân tình mắt chữ "O" miệng chữ "A" với bộ ảnh mang đậm màu sắc retro cổ điển. Không hổ danh là "nữ hoàng rating", Dương Mịch một lần nữa đốn tim Cnet bởi , gương mặt xinh đẹp, thần thái ngút ngàn cùng vóc dáng mảnh mai. CĐM còn nhận định cô nàng xứng đáng là một trong những đại mỹ nhân của xứ Trung vì quá xinh đẹp và tài năng. Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư xinh đẹp bất chấp cả điểm hoa lên mặt - Ảnh: Internet Triệu Lộ Tư dường như là kẻ thù của hoa, bởi lẽ mỗi lần điểm hoa lên mặt, mỹ nhân xuyên không lại rạng rỡ "hết phần". Nét trong trẻo tinh khôi của thiếu nữ tuổi 23 dường như được nhân lên bội phần khi có sự hỗ trợ của sắc hoa. Nhờ vào vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp và còn được nhận xét là sánh ngang với vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba, nên không khó để cho cô nàng có thể ''cân'' hầu hết mọi chủ đề chụp ảnh.

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