Hoàng Tử Thao vướng tin đồn hẹn hò với 'gà cưng' cùng công ty, từng 'sống chết' phủ nhận?

Sao quốc tế 18/04/2022 09:48

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020. Song, nam ca sĩ vẫn một mực phản đối cho tới thời điểm hiện tại.

Mới đây, hình ảnh Hoàng Tử Thao và "gà cưng" Từ Nghệ Dương cùng nhau đi về nhà đã được đăng tải trên mạng xã hội. Cụ thể, trang Sina đưa tin, nạm ca sĩ bị "tóm sống" khi đưa Từ Nghệ Dương về biệt thự riêng của anh lúc tối muộn.

Theo nguồn tin, nữ ca sĩ thần tượng đến trường quay "Em rất ngọt ngào" thăm Hoàng Tử Thao. Sau khi Hoàng Tử Thao hoàn thành cảnh quay, Từ Nghệ Dương tiếp tục chờ đợi cựu thành viên livestream nhiều tiếng, mới cùng đàn anh trở về nhà.

hoang tu thaoHoàng Tử Thao vướng tin đồn hẹn hò với 'gà cưng' cùng công ty, từng 'sống chết' phủ nhận? - Ảnh 2Hoàng Tử Thao vướng tin đồn hẹn hò với 'gà cưng' cùng công ty, từng 'sống chết' phủ nhận? - Ảnh 3
Hình ảnh hẹn hò gần đây của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên hai người bị đồn đoán đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau. Trước đó, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều bằng chứng chứng minh cho suy đoán này như ảnh đại diện của Hoàng Tử Thao là Từ Nghệ Dương, hai người chụp ảnh ở chung một khu nhà, đặt quan hệ người yêu trong game. Tuy nhiên, tất cả những nghi vấn đó đều bị Hoàng Tử Thao bác bỏ, khẳng định chỉ là quan hệ bạn bè.

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Hoàng Tử Thao - Ảnh: Internet

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993. Anh từng ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, nghệ danh TAO. Hiện tại, Hoàng Tử Thao về Trung Quốc, tự thành lập công ty riêng để hoạt động nghệ thuật. Anh có cuộc sống xa hoa nhờ thừa kế khối gia tài 3 tỷ USD từ người cha quá cố Hoàng Trung Đông.

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Từ Nghệ Dương - Ảnh: Internet

Từ Nghệ Dương (25 tuổi), hiện là nghệ sĩ của công ty L.TAO Entertainment (sáng lập bởi Hoàng Tử Thao). Cô nàng từng tham gia cuộc thi Sáng tạo doanh. Dù thất bại trong việc giành suất ra mắt trong nhóm nhạc nữ, Nghệ Dương vẫn có cơ hội tham gia hai bộ phim truyền hình là "Thời gian và em biệt lai vô dạng" (2021) và "Diệu ngẫu thiên thành" (2022). 

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