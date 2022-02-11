Tin đồn hot nhất hôm nay, Hoàng Tử Thao bị tung loạt bằng chứng hẹn hò cùng “gà cưng” Từ Nghệ Dương

Nhờ một buổi livestream của Hoàng Tử Thao mà các thánh soi ngay lập tức phát hiện ra bằng chứng hẹn hò không thể chối cãi được của cựu thành viên EXO. Cụ thể, trong buổi livestream Hoàng Tử Thao vô tình để lộ màn hình trò chuyện với người thân. Điều đáng nói, ảnh đại diện của anh chàng chính là tấm hình lộ 2 bóng người chụp tại bãi biển.

Hôm nay Weibo xứ Trung bùng nổ với một tin đồn tình ái cực kỳ hot giữa 1 ông chủ công ty giải trí đình đám và nàng thơ cùng công ty. Cặp đôi mới của showbiz xứ Trung khiến netizen xôn xao không ngớt này chính là Hoàng Tử Thao cùng “gà cưng” Từ Nghệ Dương .

Avatar đáng nghi này đương nhiên không thể qua mắt được các thánh soi, khi zoom cận cảnh, netizen nhanh chóng xác định được đó chính là bức ảnh nam ca sĩ đang đùa giỡn với 1 cô gái mặc áo đen có dòng chữ trắng phía sau.

Nhờ manh mối này, các thánh soi xứ Trung nhanh chóng xác định danh tính của cô gái này chính là Từ Nghệ Dương, "gà cưng" của công ty Hoàng Tử Thao

Ngay sau đó, các fan đã tìm lại được chính xác tấm hình mà Từ Nghệ Dương đăng tải trên MXH và nhận ra điểm trùng hợp đáng chú ý. Trong hình, Từ Nghệ Dương đi bộ trên bãi biển với 1 chàng trai, cô nàng mặc 1 chiếc áo giống hệt với cô gái trong avatar của Hoàng Tử Thao, thậm chí đến ngay cả bối cảnh chụp cũng không hề khác nhau. Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi đang hẹn hò và có chuyển du lịch cùng nhau.

Trước đó, cả hai nghệ sĩ còn check-in tại cùng một địa điểm càng khiến netizen khẳng định cặp đôi đang hẹn hò

Không chỉ vậy, trước đó, cả 2 nghệ sĩ cùng đăng ảnh chụp trước cùng 1 ngôi nhà. Đây được cho là khu nghỉ dưỡng mà cặp đôi tới trong thời gian qua. Thêm hint lộ liễu này thì cư dân mạng càng chắc mẩm đây đích thị là cặp đôi mới của Cbiz.

Vì tất cả các bằng chứng khó chối cãi trên, dân tình đang đặt câu hỏi phải chăng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đang cố tình công khai hẹn hò trước các fan? Đáng nói hơn, hồi đầu năm ngoái, nam ca sĩ gây xôn xao trên MXH với màn tỏ tình sến rện với nữ ca sĩ Hàn Quốc - IU: "Tôi thực sự rất yêu cô ấy", đồng thời anh cũng chia sẻ rằng đây không phải là theo đuổi thần tượng mà chính là tình yêu nam nữ. Anh còn thẳng thừng bày tỏ: "Tôi có thể xem mọi thứ về cô ấy suốt cả ngày, không phải với tâm thế của fan đâu nhé, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy có thể làm bạn gái của tôi, nhưng mà tôi không thể gặp được cô ấy", "Tôi quá yêu cô ấy, nhưng chẳng có cách nào cả".

Trước đó nam ca sĩ còn khẳng định mình rất yêu IU và muốn trở thành bạn trai của cô

Từ Nghệ Dương hiện là gà của công ty Hoàng Tử Thao, được biết đến nhiều khi tham gia Sáng Tạo Doanh 3. Thật thiếu may mắn khi không lọt vào top debut nhóm nhạc BONBON GIRLS của cuộc thi Sáng Tạo Doanh 2020. Nữ ca sĩ đang là nghệ sĩ hoạt động dưới trướng công ty giải trí Long Thao do cựu thành viên EXO sáng lập. Một số cư dân mạng để lại bình luận về thông tin nóng hổi này: “Lúc chương trình kia diễn ra, tôi đã cảm thấy 2 người đó có gì rồi”; “Quần chúng ăn dưa mặt ngơ ngác gặm trái dưa này”; “Sốc mà cũng không sốc lắm”…

Hoàng Tử Thao còn đặc biệt quan tâm và ưu ái Từ Nghệ Dương ở Sáng Tạo Doanh 3

Ngay khi tin đồn nổ ra, dân tình xứ Trung còn cất công soi lại những khoảnh khắc mà Hoàng Tử Thao nâng đỡ Từ Nghệ Dương khi tham gia Sáng Tạo Doanh 3, với cương vị là huấn luyện viên. Thậm chí, vì nữ ca sĩ này mà chủ nhân ca khúc Wish đã phá vỡ quy tắc không theo dõi ai trên MXH, gia nhập "câu lạc bộ chỉ follow mình em" trong lúc nàng thơ đang đi thi.