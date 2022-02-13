Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò

Sao quốc tế 13/02/2022 16:20

Nhiều netizen tỏ ra ngán ngẩm vì chiêu trò tinh vi trong drama tình ái của cặp đôi ông chủ - nàng thơ.

Mới đây, làng giải trí tiếp tục soi được hint mới cực hot của cặp đôi ông chủ – gà cưng đình đám showbiz Hoa ngữ.  Theo đó, hình ảnh tin nhắn wechat được cho là của Từ Nghệ DươngHoàng Tử Thao xuất hiện trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng chỉ ra ảnh cặp đôi bên bãi biển và ảnh 2 người chụp chung 1 khu nhà. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi lần nữa rộ lên.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 1

Tối ngày 12/2, Hoàng Tử Thao lên tiếng phủ nhận tin đồn 1 cách gay gắt, tuyên bố mình không làm gì sai, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, càng phủ nhận, nam ca sĩ càng bị netizen bóc mẽ nhiệt tình. Trên MXH, 1 netizen đã phân tích tấm hình mới nhất mà Hoàng Tử Thao đăng trên MXH. Ban đầu, các fan ngỡ tưởng đây là hình 5 nhẫn rồng vàng, vậy nhưng trên thực tế lại là 4 nhẫn rồng và 1 nhẫn cừu.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 2

Theo phiên âm, 4 rồng 1 cừu sẽ là Si Long Yi Yang - gần giống với Si Yi Yang (tên phiên âm của Từ Nghệ Dương), còn Long được cho ám chỉ tới công ty giải trí Long Thao. Cnet khẳng định, Hoàng Tử Thao cố tình thể hiện tình cảm với nàng thơ của mình.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, 1 blogger bất ngờ tìm được tài khoản chơi game của cựu thành viên EXO và mỹ nhân họ Từ. Kết quả, blogger này tìm ra 2 ngôi sao có kết đôi, mối quan hệ của 2 người là "cặp tình nhân" trong game.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 4

Trong lúc lùm xùm tình ái chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dân "mọt phim" có được thông tin 1 bộ phim có tên Không Muốn Hẹn Hò Với Sếp của Hoàng Tử Thao và Tống Tổ Nhi chuẩn bị lên sóng. Chính tên phim có phần đặc biệt và trùng hợp với scandal, netizen càng trở nên giận dữ. Họ cho rằng Hoàng Tử Thao thực sự hẹn hò Từ Nghệ Dương nhưng anh cố tình lấy chuyện cá nhân để chiêu trò, tất cả vì mục đích tăng độ hot cho bản thân và phim mới.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 5

Trên các diễn đàn, không ít người hâm mộ tỏ ra ngán ngẩm và mệt mỏi trước chiêu trò tinh vi từ phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao hay Z.TAO là ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc, anh còn được người hâm mộ ưu ái xem là "Tiểu thịt tươi" đa tài khi vừa có thể trình diễn như một idol lại vừa có thể sản xuất âm nhạc, kinh doanh và đóng phim, chính vì thế không khó hiểu khi Hoàng Tử Thao có lưu lượng khán giả khá đông ở showbiz Hoa ngữ.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 6

Được biết, hiện Từ Nghệ Dương đang là "gà cưng" của công ty Hoàng Tử Thao. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào và trong sáng, tuy nhiên cô lại thiếu may mắn khi không lọt vào top debut nhóm nhạc BONBON GIRLS của cuộc thi Sáng Tạo Doanh 2020. Vào ngày 15/7/2020, chọn đúng khung giờ 13h14' (1314 theo nghĩa tiếng lóng có nghĩa "Một đời một kiếp yêu em"), Hoàng Tử Thao đăng bài viết PR cho ca khúc mới của nàng thơ.

Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với 'gà nhà', Hoàng Tử Thao liền bị bóc mẽ chiêu trò - Ảnh 7 
Tin đồn hot nhất hôm nay, Hoàng Tử Thao bị tung loạt bằng chứng hẹn hò cùng “gà cưng” Từ Nghệ Dương

Tin đồn hot nhất hôm nay, Hoàng Tử Thao bị tung loạt bằng chứng hẹn hò cùng “gà cưng” Từ Nghệ Dương

Cư dân mạng xứ Trung đang sốt xình xịch vì tin nóng hổi sắp có thêm cặp đôi ông chủ - nàng thơ khi Hoàng Tử Thao để lộ bằng chứng không thể chối cãi.

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