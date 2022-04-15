"Nữ thần trong mơ" của Hoàng Tử Thao (EXO) sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes

Sao quốc tế 15/04/2022 18:56

Ngày 15/4, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji-eun (IU) được xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 75. Trong danh sách do Liên hoan phim Cannes công bố trước đó, bộ phim "Broker" của cô đã lọt vào danh sách các phim đề cử. Dù chưa được công chiếu chính thức nhưng bộ phim lại đạt được thành tích xuất sắc như vậy, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy vui mừng cho cô.

Từ khi mới ra mắt, sự nghiệp của IU khá thành công, cô nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài dễ thương, trong trẻo. Khi mới debut, album chính thức đầu tay của cô phát hành đã lập tức thành công vang dội, giành được sự ưu ái của các chương trình âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và sau đó cô trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên tại Hàn Quốc.

'Nữ thần trong mơ' của Hoàng Tử Thao (EXO) sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes - Ảnh 1
"Em gái quốc dân" - IU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gần đây, cô dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên và đã đạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất. Hiện tại, cô đã đóng chung với rất nhiều ngôi sao kì cựu và tạo nên nhiều vai diễn kinh điển.

Và lần này, màn ra mắt màn ảnh rộng đã thành công lọt vào danh sách tham dự Liên hoan phim Cannes khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ghen tị và cảm thấy tự hào về thần tượng của mình.

Hoàng Tử Thao (EXO) đã nhiều lần bày tỏ sự trân trọng và yêu mến IU. Khi anh ấy còn đang phát triển ở Hàn Quốc, anh ấy đã bị thu hút bởi sự xuất chúng của cô "Em gái quốc dân" này. Hoàng Tử Thao thậm chí còn ấn theo dõi trang cá nhân của IU và đặc biệt quan tâm đến các tin tức về cô.

'Nữ thần trong mơ' của Hoàng Tử Thao (EXO) sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes - Ảnh 2
Hoàng Tử Thao (EXO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đương nhiên, bản thân Hoàng Tử Thao (EXO) cũng rất xuất sắc, từ khi trở về Trung Quốc, anh đã tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, không chỉ đạt được thành tích tốt trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mà anh ấy còn đầu tư vào nhiều dự án, trở thành chủ tịch của một tập đoàn có tiếng. Cả hai con người xuất sắc đều tiến bộ không ngừng, không biết họ có thể hiện thực hóa cuộc gặp gỡ thế kỷ qua LHP Cannes lần này không.

Từ khóa:   IU Em gái quốc dân TAO (EXO) LHP Cannes

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