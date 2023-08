IU và Jiyeon (T-ARA) - Cặp bạn thân 'hiếm có khó tìm' của Kbiz và tình bạn đẹp 12 năm khiến ai cũng trầm trồ

IU và Jiyeon của T-ara xúc động khi nói về tình bạn 12 năm của mình trong tập mới nhất của "On and Off" của tvN.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/iu-va-jiyeon-t-ara-cap-ban-than-hiem-co-kho-tim-cua-kbiz-va-tinh-ban-dep-12-nam-khien-ai-cung-tram-tro-450794.html