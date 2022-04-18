"Nữ thần thanh xuân" Wendy khoe gu thời trang táo bạo, nhan sắc rạng ngời hơn hoa

Wendy được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" với vẻ đẹp vô cùng trẻ trung, mới đây cô nàng còn khiến fan hâm mộ "chao đảo" với bộ trang phục hở eo cực kỳ quyến rũ.

Mới đây, Wendy đã đăng một bức ảnh trang Instagram cá nhân với dòng trạng thái: "Feel My Rhythm" - tên bài hát mới phát hành của nhóm Red Velvet.

Trong bức ảnh được đăng tải, Wendy đang tạo dáng cùng đóa bông hoa xinh xắn đeo trên cổ tay. Cô nàng còn khoe nụ cười rạng rỡ trong bộ đồ trang phục có phần táo bạo, để hở phần bụng eo trông rất sexy. Cô nàng Wendy trong bức ảnh còn đem đến cho người xem cảm giác một của thanh xuân với vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ.

Wendy được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet. Cô nàng sở hữu ngoại hình chuẩn, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, khả năng nhảy tốt cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Kpop. Nữ ca sĩ do đó tự hào lọt top các nghệ sĩ thần tượng có giọng hát hay nhất thế hệ Gen 3.

Wendy được giới truyền thông gọi là đại gia ngầm của showbiz Hàn. Những thông tin về gia thế của cô nàng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài ra, Wendy cho biết, để có được thân hình mảnh mai như hiện tại cô chỉ ăn nửa bát cơm trắng vào buổi sáng và nửa quả táo trong ngày. Sau đó, Wendy chạy 40 vòng quanh sân nhà, nhảy dây 3000 cái kết hợp với tập tạ trong 40 phút và giãn cơ trong 20 phút.

Mới đây, cô cùng các thành viên Red Velvet đã phát hành ca khúc mới "Feel My Rhythm", bài hát nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người hâm mộ và lọt top các bảng xếp hạng danh giá.

Theo DongA

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