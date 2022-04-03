"Nữ hoàng sexy" HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn

Sao quốc tế 03/04/2022 17:04

Mới đây Dawn - bạn trai của nữ ca sĩ HyunA đã đăng một số bức ảnh của cô nàng trên Instagram cho thấy gu thời trang độc đáo của "mỹ nhân gợi cảm" xứ Hàn.

Vào ngày 2/4, Dawn đã đăng số bức ảnh cô nàng HyunA đang ngồi trên máy bay trên story Instagram của mình mà không có bất kỳ dòng trạng thái nào. 

'Nữ hoàng sexy' HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1

'Nữ hoàng sexy' HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2

Trong bức ảnh, Hyuna đang ngồi trên ghế rộng, mắt nhìn vào điện thoại. Cô ấy đeo khẩu trang che kín mặt cùng với chiếc áo hoodie màu xanh. Với kiểu tóc ngắn cùng chiếc mái ngố, cô nàng khoe vẻ đẹp vừa trẻ trung vừa quyến rũ.

'Nữ hoàng sexy' HyunA khoe gu thời trang không đụng hàng, ngồi máy bay cũng thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3
Đặc biệt, sợi dây buộc dưới bắp chân của "nữ hoàng gợi cảm" thu hút sự chú ý của mọi người. Hyuna đã tạo ra một kiểu phối hợp độc nhất vô nhị thể hiện phong cách độc đáo, đầy cá tính của mình.

Được biết, HyunA và Dawn đã hẹn hò từ năm 2016. Mới đây, anh chàng còn đăng ảnh tặng nhẫn và cầu hôn cô nàng trên mạng xã hội. Sau khi chai tay công ty chủ quản cũ, cả hai đã cùng nhau về dưới trướng công ty mới của PSY.

Theo My Daily

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Từ khóa:   HyunA sao Hàn thời trang Hàn

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