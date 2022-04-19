Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã đăng tải một tấm hình selfie lên tài khoản Instagram cá nhân.

Được biết, cô nàng đang quay quảng cáo tại một vùng biển Hàn Quốc. Cô thông báo với người hâm mộ mình sẽ sớm trở lại làng giải trí xứ Hàn sớm thôi.

Nhờ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun đã vụt sáng thành sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Trong suốt 13 năm qua, hầu như chưa vai diễn nào của Goo Hye Sun qua được 'cái bóng' của nhân vật Geum Jan Di trong Vườn Sao Băng. Đây cũng được xem là vai diễn 'đo ni đóng giày' cho Goo Hye Sun.