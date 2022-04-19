Hình ảnh mới nhất của Goo Hye Sun trên tài khoản Instagram chứng minh vẻ ngoài "hack tuổi" khó tin. Cô nàng khoe khéo nhan sắc trong trẻo cùng làn da trắng mịn không tì vết.
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Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã đăng tải một tấm hình selfie lên tài khoản Instagram cá nhân.
Nhan sắc siêu thực của Goo Hye Sun khiến netizen không ngừng trầm trồ. Lens mắt sáng màu càng tôn lên vẻ đẹp tựa búp bê của mỹ nhân Vườn Sao Băng.
Được biết, cô nàng đang quay quảng cáo tại một vùng biển Hàn Quốc. Cô thông báo với người hâm mộ mình sẽ sớm trở lại làng giải trí xứ Hàn sớm thôi.
Nhờ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun đã vụt sáng thành sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Trong suốt 13 năm qua, hầu như chưa vai diễn nào của Goo Hye Sun qua được 'cái bóng' của nhân vật Geum Jan Di trong Vườn Sao Băng. Đây cũng được xem là vai diễn 'đo ni đóng giày' cho Goo Hye Sun.
Nữ diễn viên 36 tuổi được xem là một trong những viên ngọc quý của làng giải trí xứ Hàn nhờ sự đa tài của mình. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia làm đạo diễn, sản xuất phim, viết tiểu thuyết, sáng tác nhạc và vẽ tranh. Ở lĩnh vực nào, Goo Hye Sun cũng tạo được dấu ấn riêng. Mỹ nhân 37 tuổi cũng được xem là một trong những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và 'không tuổi' của làng giải trí xứ Hàn.
Được biết, Goo Hye Sun đã ly hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun . Đây là một trong những cuộc ly hôn đầy sóng gió của làng giải trí xứ Hàn. Cặp sao Hàn đấu tố nhau kịch liệt trước công chúng. Giữa năm 2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức đường ai nấy đi.
Theo Chosun