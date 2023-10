Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí

4. Kim Min Gyu (Hẹn hò chốn công sở)

5. Cha Seung Won (Our Blues)

6. Seol In Ah (Hẹn hò chốn công sở)

7. Lee Jung Eun (Our Blues)

8. Lee Hye Young (Cuộc chiến giày gót nhọn)

9. Lee Yo Won (Hội những bà mẹ xanh)

10. Kim Woo Bin (Our Blues)

Trong bảng xếp hạng, netizen vô cùng bất ngờ vì 4 diễn viên chính trong Hẹn Hò Chốn Công Sở đều góp mặt.

Chuyện tình của những con người trong cùng công ty khiến khán giả cực kỳ phấn khích, nhất là khi trước đó, bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở đã thu về thành công ngoài mong đợi nhờ khai thác đề tài này.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của 3 diễn viên trong phim Our Blues. Dù mới phát sóng tới tập 4, danh tiếng của bộ phim đã lan rộng ra nhiều quốc gia do sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên cực chất.

Our Blues đánh dấu sự trở lại của Kim Woo Bin sau 6 năm vắng bóng màn ảnh. Trong phim, nam diễn viên vào vai Park Jeong Jun - một người đàn ông ấm áp, một thuyền trưởng trên hòn đảo xinh đẹp và phải lòng một nữ thợ lặn Lee Young Ok (Han Ji Min) tại nơi đây. Vẻ ngoài điển trai pha nét sương gió cùng với sự trầm ổn trong tính cách của nhân vật này đã làm say đắm nhiều khán giả trong lần tái xuất đặc biệt này của Kim Woo Bin.

Theo GoodData