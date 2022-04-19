Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí

Sao quốc tế 19/04/2022 17:38

Vừa qua công ty Good Data đã công bố bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên tham gia phim truyền hình Hàn Quốc vào tuần đầu tiên của tháng 4/2022.

Cùng điểm qua top 10 diễn viên hot nhất của tháng 4 nhé!

1. Kim Se Jeong (Hẹn hò chốn công sở)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 1

2. Ahn Hyo Seop (Hẹn hò chốn công sở)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 2

3. Lee Joon Gi (Công tố viên chuyển sinh)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 3

4. Kim Min Gyu (Hẹn hò chốn công sở)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 4

5. Cha Seung Won (Our Blues)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 5

6. Seol In Ah (Hẹn hò chốn công sở)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 6

7. Lee Jung Eun (Our Blues)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 7

8. Lee Hye Young (Cuộc chiến giày gót nhọn)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 8

9. Lee Yo Won (Hội những bà mẹ xanh)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 9

10. Kim Woo Bin (Our Blues)

Điểm mặt 10 diễn viên Hàn hot nhất tháng 4: Netizen trầm trồ trước sức hút ‘khủng’ của Hẹn hò chốn công sở vì chiếm sóng hết 4 vị trí - Ảnh 10

Trong bảng xếp hạng, netizen vô cùng bất ngờ vì 4 diễn viên chính trong Hẹn Hò Chốn Công Sở đều góp mặt.

Chuyện tình của những con người trong cùng công ty khiến khán giả cực kỳ phấn khích, nhất là khi trước đó, bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở đã thu về thành công ngoài mong đợi nhờ khai thác đề tài này. 

Ngoài ra còn có sự góp mặt của 3 diễn viên trong phim Our Blues. Dù mới phát sóng tới tập 4, danh tiếng của bộ phim đã lan rộng ra nhiều quốc gia do sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên cực chất. 

Our Blues đánh dấu sự trở lại của Kim Woo Bin sau 6 năm vắng bóng màn ảnh. Trong phim, nam diễn viên vào vai Park Jeong Jun - một người đàn ông ấm áp, một thuyền trưởng trên hòn đảo xinh đẹp và phải lòng một nữ thợ lặn Lee Young Ok (Han Ji Min) tại nơi đây. Vẻ ngoài điển trai pha nét sương gió cùng với sự trầm ổn trong tính cách của nhân vật này đã làm say đắm nhiều khán giả trong lần tái xuất đặc biệt này của Kim Woo Bin.

Theo GoodData

Visual siêu thực, hút mắt người nhìn của “thần chết” từng khiến bao chị em say đắm - Lee Dong Wook

Visual siêu thực, hút mắt người nhìn của “thần chết” từng khiến bao chị em say đắm - Lee Dong Wook

Làm đại sứ thương hiệu cho hãng đồng hồ nổi tiếng, Lee Dong Wook mới đây đã khiến bao fan nữ phát sốt vì bộ ảnh quảng cáo quá điển trai, làm lu mờ cả sản phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn Quốc sao châu á Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Visual siêu thực, hút mắt người nhìn của “thần chết” từng khiến bao chị em say đắm - Lee Dong Wook

Visual siêu thực, hút mắt người nhìn của “thần chết” từng khiến bao chị em say đắm - Lee Dong Wook

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được”

Chụp hình với dáng ngồi táo bạo, HyunA lại khiến fan lo lắng vì đôi chân khẳng khiu, gầy đến độ “không chấp nhận được”

Sánh đôi trong chương trình mới của tài tử Jo In Sung, cựu thành viên AOA Seolhyun thu hút sự chú ý của netizen với nhan sắc mộc mạc nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời

Sánh đôi trong chương trình mới của tài tử Jo In Sung, cựu thành viên AOA Seolhyun thu hút sự chú ý của netizen với nhan sắc mộc mạc nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời

Kết thúc phim mới cùng Han Seo Hee, Park Hyung Sik liền xuất hiện điển trai trong loạt ảnh mới, ‘hớp hồn’ bao fan nữ với tạo hình cực ngầu

Kết thúc phim mới cùng Han Seo Hee, Park Hyung Sik liền xuất hiện điển trai trong loạt ảnh mới, ‘hớp hồn’ bao fan nữ với tạo hình cực ngầu

Mỹ nhân ‘Vì sao đưa anh tới’ Jun Ji Hyun xuất hiện trong quảng cáo mới, dân tình cảm thán “Nhan sắc chị làm lu mờ cả sản phẩm rồi”

Mỹ nhân ‘Vì sao đưa anh tới’ Jun Ji Hyun xuất hiện trong quảng cáo mới, dân tình cảm thán “Nhan sắc chị làm lu mờ cả sản phẩm rồi”

Đóng máy phim mới, Park Seo Joon xuất hiện rạng rỡ bên ‘báu vật’ xứ Hàn IU khiến netizen vô cùng phấn khích

Đóng máy phim mới, Park Seo Joon xuất hiện rạng rỡ bên ‘báu vật’ xứ Hàn IU khiến netizen vô cùng phấn khích

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?