Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job”

Sao quốc tế 19/04/2022 20:26

Vào ngày 19/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Yuri (SNSD) và nam diễn viên Jung Il Woo sẽ tái hợp trong bộ phim truyền hình Good Job.

Good Job là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của một thám tử nhà tài phiệt và một điều tra viên có thị lực siêu phàm.

Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job” - Ảnh 1

Jung II Woo xác nhận đóng vai nam chính cho bộ phim truyền hình Good Job. Anh vào vai Eun Sun Woo, chủ sở hữu của tập đoàn tài phiệt và một văn phòng thám tử. Ngay từ khi còn nhỏ, Eun Sun Woo đã thể hiện một trí tuệ thông minh và có năng khiếu thể thao.

Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job” - Ảnh 2

Còn Kwon Yuri sẽ đóng vai nữ chính Don Se Ra. Người được sinh ra và sống dưới sự giám sát chặt chẽ. Để thoát khỏi điều đó, cô ấy đã bí mật sử dụng khả năng của mình.

Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job” - Ảnh 3

Trước đó, Yuri và Jung Il Woo đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài MBN Bossam: Steal the Fate, đây là bộ phim có mức rating cao nhất của đài MBN với tỷ suất người xem lên đến 9,8%.

Được biết, Jung Il Woo là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với vai Lee Yoon Ho trong bộ phim Gia đình là số một.

Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job” - Ảnh 4

Còn Kwon Yuri sinh năm 1989, là thành viên nhóm nhạc đình đám Girl's Generation (SNSD) được thành lập từ năm 2007. Cô có biệt danh là "ngọc trai đen" vì làn da rám nắng.

Tài tử Gia đình là số một Jung Il Woo và “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) sánh đôi trong bộ phim truyền hình mới “Good Job” - Ảnh 5

Người hâm mộ vô cùng kì vọng vào bộ phim này bởi visual và phong thái diễn xuất cực ăn ý của bộ đôi. Dự kiến, phim sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2022.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Jung Il Woo Yuri (SNSD) sao Hàn Quốc

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