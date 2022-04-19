Mỹ nhân Hậu duệ Mặt trời comeback trong phim mới nói về người hướng nội, “yêu tinh” Gong Yoo liền bày tỏ sự yêu thích dù phim kén người xem

Tài tử Gong Yoo đã gửi thông điệp ủng hộ bộ phim truyền hình mới của đài JTBC My Liberation Journal (Nhật ký tự do của tôi). Đây là bộ phim có sự tham gia của mỹ nhân Hậu duệ Mặt trời Kim Ji Won.

Nhật Ký Tự Do Của Tôi xoay quanh tuổi trưởng thành vô cùng tẻ nhạt và đơn điệu của ba anh em Yeom Ki Jung (Lee El), Yeom Chang Hee (Lee Min Ki) và Yeom Mi Jung (Kim Ji Won) sống ở vùng ngoại ô, ngày ngày di chuyển lên Seoul kiếm sống. Bộ ba có tính cách khác biệt nhưng đều khao khát thoát khỏi cuộc sống khốn khó và ngột ngạt ở vùng quê. Cuộc sống của gia đình nhà họ Yeom dần thay đổi khi có sự xuất hiện của Mr Gu (Son Seok Gu) - một người đàn ông bí ẩn, nghiện ngập bia rượu.

Phim có nhịp điệu trầm buồn, nhẹ nhàng đến độ nếu là một khán giả thích những bộ phim sôi động, kịch tính, bạn có thể sẽ cảm thấy đây là một bộ phim nhàm chán, tẻ nhạt. Thế nhưng nếu là một người hướng nội, thích những bộ phim với các nhân vật có chiều sâu thì Nhật Ký Tự Do Của Tôi lại là một tác phẩm hoàn hảo. Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won, bộ phim tuy không nổi đình đám trên mạng xã hội nhưng được đánh giá rất cao. Từ màu phim, bối cảnh đến lời thoại, cách kể chuyện như một bức tranh quá đỗi thật, nhưng lại rất nên thơ.

Dù kén người coi, bộ phim vẫn thu hút rất nhiều tâm hồn đồng điệu, trong đó có chàng yêu tinh Gong Yoo. Sáng ngày 19/4, Gong Yoo đã thể hiện tình yêu của mình với bộ phim bằng cách mượn những câu thoại nổi tiếng trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Anh chàng đăng tải poster của phim với caption: "Rating ư? Không thèm đâu. Hãy như một chiến binh và cứ tiếp tục bùng nổ đi". Để đáp lại sự ủng hộ tình cảm của Gong Yoo dành cho bộ phim, nam diễn viên Son Seok Gu, người cũng đang tham gia diễn xuất trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi, đã bình luận lại dưới bài đăng: "Cảm ơn, cảm ơn, tôi thực sự biết ơn anh rất nhiều." Kim Ji Won và Son Seok Gu Dù mới lên sóng được 4 tập, thế nhưng “Nhật ký tự do của tôi” đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, diễn tiến trong câu chuyện tình cảm của Mr Gu và Yeom Mi Jung là điều khiến người xem vô cùng tò mò. Bên cạnh đó, họ cũng kỳ vọng vào phản ứng hóa học được cặp đôi Kim Ji Won - Son Seok Gu thể hiện trong tương lai. Theo YTN

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