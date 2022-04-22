Theo thông tin từ truyền thông xứ kim chi, hiện Nam Joo Hyuk đang đàm phán để tham gia đóng một bộ phim mới với tư cách nam chính. Được biết, đây là dự án chuyển thể từ webtoon Vigilante của tác giả Kim Gyu Sam.

Mới đây, công ty quản lý của Nam Joo Hyuk - Management Soop đã thông báo với tờ News1, "Nam Joo Hyuk hiện đang tích cực xem xét bộ phim Vigilante là tác phẩm tiếp theo của anh ấy." Được biết, nội dung webtoon này kể về một người đàn ông bí ẩn luôn đi tìm bắt tội phạm vào mỗi cuối tuần tên Ji Yong. Hồi còn nhỏ, mẹ của Ji Yong bị một tên côn đồ sát hại, nhưng kẻ thủ ác chỉ phải nhận mức án 3 năm rưỡi vì tòa cho rằng hắn đã vô cùng hối hận.

Tuy nhiên, kẻ này không hề cải tạo bản thân chút nào sau khi ra tù. Trong cơn phẫn nộ, Ji Yong đã tự mình ra tay trả thù. Kể từ đó, anh tin rằng sứ mệnh của bản thân là phải khiến những kẻ thoát khỏi bản án của pháp luật phải trả giá theo cách của riêng mình. Ji Yong là sinh viên tại một trường Đại Học cảnh sát và là một chàng trai trẻ được nhiều phụ nữ xung quanh yêu thích. Thành tích tốt đến mức có thể đạt được tối đa điểm số ngay năm đầu tiên. Cậu ta có thành tích lẫn kỹ năng Judo, boxing, đấu vật,... Thực lực vô cùng xuất sắc cho thấy anh thuộc dạng "văn võ song toàn".

Ngoài Yi Jong, bộ truyện này còn có những nhân vật khác như phóng viên Mi Ryeo - người phát hiện ra danh tính thật của Yi Jong bên dưới cái tên giả Vigilante và Jo Heon, điều tra viên luôn cố gắng truy bắt "anh hùng bóng đêm". Vigilante có nhiều điểm tương đồng với series Batman của DC Comics. Giống như Bruce Wayne đã nhìn thấy bố mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn nhỏ và Kim Ji Yong cũng đã chứng kiến mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn bé. Hai phim có điểm chung là chiến đấu chủ yếu bằng tay không thay vì sử dụng vũ khí, và thể hiện việc hẹn hò yêu đương để che giấu các hoạt động của mình vào ban đêm. Nam Joo Hyuk là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc. Anh đã tham gia đóng chính trong Học đường 2015, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô dâu Thủy Thần, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files, Khởi nghiệp, Tuổi 25 tuổi 21,... Sự chú ý đổ dồn vào bước đi tiếp theo của Nam Joo Hyuk sau cú hit Tuổi 25 tuổi 21. Hiện Nam Joo Hyuk đang nhận được nhiều cuộc gọi mời tham gia tác phẩm từ khắp nơi. Theo Chosun

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