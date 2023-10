Ngoài Yi Jong, bộ truyện này còn có những nhân vật khác như phóng viên Mi Ryeo - người phát hiện ra danh tính thật của Yi Jong bên dưới cái tên giả Vigilante và Jo Heon, điều tra viên luôn cố gắng truy bắt "anh hùng bóng đêm".

Vigilante có nhiều điểm tương đồng với series Batman của DC Comics. Giống như Bruce Wayne đã nhìn thấy bố mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn nhỏ và Kim Ji Yong cũng đã chứng kiến mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn bé. Hai phim có điểm chung là chiến đấu chủ yếu bằng tay không thay vì sử dụng vũ khí, và thể hiện việc hẹn hò yêu đương để che giấu các hoạt động của mình vào ban đêm.

Nam Joo Hyuk là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc. Anh đã tham gia đóng chính trong Học đường 2015, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô dâu Thủy Thần, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files, Khởi nghiệp, Tuổi 25 tuổi 21,...

Sự chú ý đổ dồn vào bước đi tiếp theo của Nam Joo Hyuk sau cú hit Tuổi 25 tuổi 21. Hiện Nam Joo Hyuk đang nhận được nhiều cuộc gọi mời tham gia tác phẩm từ khắp nơi.

Theo Chosun