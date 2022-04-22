Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante

Sao quốc tế 22/04/2022 17:27

Theo thông tin từ truyền thông xứ kim chi, hiện Nam Joo Hyuk đang đàm phán để tham gia đóng một bộ phim mới với tư cách nam chính. Được biết, đây là dự án chuyển thể từ webtoon Vigilante của tác giả Kim Gyu Sam.

Mới đây, công ty quản lý của Nam Joo Hyuk - Management Soop đã thông báo với tờ News1, "Nam Joo Hyuk hiện đang tích cực xem xét bộ phim Vigilante là tác phẩm tiếp theo của anh ấy."

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante - Ảnh 1

Được biết, nội dung webtoon này kể về một người đàn ông bí ẩn luôn đi tìm bắt tội phạm vào mỗi cuối tuần tên Ji Yong. Hồi còn nhỏ, mẹ của Ji Yong bị một tên côn đồ sát hại, nhưng kẻ thủ ác chỉ phải nhận mức án 3 năm rưỡi vì tòa cho rằng hắn đã vô cùng hối hận.

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante - Ảnh 2

Tuy nhiên, kẻ này không hề cải tạo bản thân chút nào sau khi ra tù. Trong cơn phẫn nộ, Ji Yong đã tự mình ra tay trả thù. Kể từ đó, anh tin rằng sứ mệnh của bản thân là phải khiến những kẻ thoát khỏi bản án của pháp luật phải trả giá theo cách của riêng mình.

Ji Yong là sinh viên tại một trường Đại Học cảnh sát và là một chàng trai trẻ được nhiều phụ nữ xung quanh yêu thích. Thành tích tốt đến mức có thể đạt được tối đa điểm số ngay năm đầu tiên. Cậu ta có thành tích lẫn kỹ năng Judo, boxing, đấu vật,... Thực lực vô cùng xuất sắc cho thấy anh thuộc dạng "văn võ song toàn".

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante - Ảnh 3

Ngoài Yi Jong, bộ truyện này còn có những nhân vật khác như phóng viên Mi Ryeo - người phát hiện ra danh tính thật của Yi Jong bên dưới cái tên giả Vigilante và Jo Heon, điều tra viên luôn cố gắng truy bắt "anh hùng bóng đêm".

Vigilante có nhiều điểm tương đồng với series Batman của DC Comics. Giống như Bruce Wayne đã nhìn thấy bố mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn nhỏ và Kim Ji Yong cũng đã chứng kiến mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt khi còn bé. Hai phim có điểm chung là chiến đấu chủ yếu bằng tay không thay vì sử dụng vũ khí, và thể hiện việc hẹn hò yêu đương để che giấu các hoạt động của mình vào ban đêm.

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante - Ảnh 4

Nam Joo Hyuk là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc. Anh đã tham gia đóng chính trong Học đường 2015, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô dâu Thủy Thần, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files, Khởi nghiệp, Tuổi 25 tuổi 21,... 

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante - Ảnh 5

Sự chú ý đổ dồn vào bước đi tiếp theo của Nam Joo Hyuk sau cú hit Tuổi 25 tuổi 21. Hiện Nam Joo Hyuk đang nhận được nhiều cuộc gọi mời tham gia tác phẩm từ khắp nơi.

Theo Chosun

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Cả Lee Do Hyun, Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop đều là những nam diễn viên trẻ tài năng được nhiều người kì vọng trong làng điện ảnh Hàn. Mới đây, Lee Do Hyun đã dành lời khen đến vai diễn của Ahn Hyo Seop trong Hẹn hò chốn công sở và Nam Joo Hyuk trong Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Joo Hyuk sao Hàn Quốc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt

"Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần với người con gái tôi thích..." - Lời thổ lộ của Nam Joo Hyuk khiến fan xôn xao

"Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần với người con gái tôi thích..." - Lời thổ lộ của Nam Joo Hyuk khiến fan xôn xao

Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết

Kim Jong Kook thú nhận “chưa từng rung động” với Song Ji Hyo, khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình anh em thân thiết

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?