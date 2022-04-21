Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi

Sao quốc tế 21/04/2022 22:03

Mới đây, ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn Kim Tae Hee đã đăng tải những hình ảnh mới khiến netizen vô cùng xôn xao vì nhan sắc quá đỗi đằm thắm.

Dù đã 42 tuổi, nữ diễn viên vẫn đằm thắm, mặn mà. Nhan sắc chuẩn nữ thần làm nên thương hiệu của Kim Tae Hee vẫn luôn làm khán giả xao xuyến.

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 1
Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 2

Vợ của Bi Rain nhận được rất nhiều lời khen từ cánh báo chí và truyền thông. Tuy nhiên, người xem vẫn nhận ra được trong một số bức ảnh, Kim Tae Hee đã lộ ra những dấu hiệu của sự lão hóa. 

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 3
Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 4

Trên khóe miệng và đuôi mắt của nàng ngọc nữ đã xuất hiện nhiều vết nhăn và chân chim. Đồng thời, làn da của nữ diễn viên cũng không còn mịn màng, căng mọng như trước. Thế mới thấy, dù là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi cũng không thể thắng nổi thời gian.

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 5

Dù vậy, vẫn có hàng nghìn bình luận khen ngợi nhan sắc của Kim Tae Hee. Người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy cô quay lại màn ảnh Hàn và tham gia nhiều dự án hơn.

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 6

Kim Tae Hee sinh năm 1980 là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình ở Havard,  IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm,...

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 7

Năm 2017, Hàn Quốc chấn động vì tin tức cô nàng đã kết hôn cùng với Bi Rain.

Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 8
Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi - Ảnh 9

Bi Rain và Kim Tae Hee là một trong những cặp vợ chồng đình đám, đáng ngưỡng mộ nhất giới giải trí Hàn Quốc. Cặp đôi đã có 5 năm hôn nhân hạnh phúc với 2 cô con gái xinh xắn.

Theo News1 

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

Nữ diễn viên Kim Tae Hee đã đăng tải hình ảnh chia sẻ tình hình gần đây của mình sau 5 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tae Hee sao Hàn Quốc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu "Nữ thần xứ Hàn"

Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu "Nữ thần xứ Hàn"

Kim Tae Hee và ông xã "trốn con" đi hẹn hò riêng, nữ diễn viên còn có hành động chuẩn vợ hiền

Kim Tae Hee và ông xã "trốn con" đi hẹn hò riêng, nữ diễn viên còn có hành động chuẩn vợ hiền

Một phụ nữ 40 tuổi bị bắt vì tội rình rập, bấm chuông cửa nhà của Bi Rain và Kim Tae Hee nhiều lần

Một phụ nữ 40 tuổi bị bắt vì tội rình rập, bấm chuông cửa nhà của Bi Rain và Kim Tae Hee nhiều lần

Đóng phim quá nhập vai, Bi Rain về nhà nóng nảy khiến bà xã Kim Tae Hee tức giận đến mức cãi nhau

Đóng phim quá nhập vai, Bi Rain về nhà nóng nảy khiến bà xã Kim Tae Hee tức giận đến mức cãi nhau

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?