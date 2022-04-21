Kim Tae Hee tuổi 42 xuất hiện dấu hiệu lão hóa vẫn đẹp bất chấp, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi

Mới đây, ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn Kim Tae Hee đã đăng tải những hình ảnh mới khiến netizen vô cùng xôn xao vì nhan sắc quá đỗi đằm thắm.

Dù đã 42 tuổi, nữ diễn viên vẫn đằm thắm, mặn mà. Nhan sắc chuẩn nữ thần làm nên thương hiệu của Kim Tae Hee vẫn luôn làm khán giả xao xuyến. Vợ của Bi Rain nhận được rất nhiều lời khen từ cánh báo chí và truyền thông. Tuy nhiên, người xem vẫn nhận ra được trong một số bức ảnh, Kim Tae Hee đã lộ ra những dấu hiệu của sự lão hóa.

Trên khóe miệng và đuôi mắt của nàng ngọc nữ đã xuất hiện nhiều vết nhăn và chân chim. Đồng thời, làn da của nữ diễn viên cũng không còn mịn màng, căng mọng như trước. Thế mới thấy, dù là mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi cũng không thể thắng nổi thời gian. Dù vậy, vẫn có hàng nghìn bình luận khen ngợi nhan sắc của Kim Tae Hee. Người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy cô quay lại màn ảnh Hàn và tham gia nhiều dự án hơn.

Kim Tae Hee sinh năm 1980 là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình ở Havard, IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm,... Năm 2017, Hàn Quốc chấn động vì tin tức cô nàng đã kết hôn cùng với Bi Rain. Bi Rain và Kim Tae Hee là một trong những cặp vợ chồng đình đám, đáng ngưỡng mộ nhất giới giải trí Hàn Quốc. Cặp đôi đã có 5 năm hôn nhân hạnh phúc với 2 cô con gái xinh xắn. Theo News1

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-tae-hee-tuoi-42-xuat-hien-dau-hieu-lao-hoa-van-dep-bat-chap-qua-nhien-la-my-nhan-hang-dau-xu-so-kim-chi-463750.html