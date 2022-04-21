‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới

Mới đây, tạp chí Dazed Hàn Quốc vừa nhá hàng loạt hình của tổng tài "chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop của Hẹn hò chốn công sở.

Loạt ảnh trên đã nhận được rất nhiều lời khen từ netizen. Thế nhưng cũng có người để lại bình luận rằng Ahn Hyo Seop còn khá gầy. Anh chàng nên ăn uống và tập luyện thêm để sở hữu body cân đối, săn chắc hơn.

Ahn Hyo Seop được biết đến là một nam diễn viên điển trai và tài năng xứ sở kim chi. Từ năm 2015 đến nay, anh đã tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ là một gương mặt sáng giá trên phim ảnh, Ahn Hyo Seop còn từng là ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt ngào, đồng thời thông thạo nhiều bộ môn như chơi violin, nhảy, tennis...

Tên tuổi của chàng nam thần chỉ bắt đầu đạt tới đỉnh cao nhất khi tham gia Romantic Doctor Kim 2 (Người thầy y đức 2 - 2020). Sự góp mặt của anh đã giúp bộ phim đạt con số rating lên tới gần 30% và phủ sóng tại nhiều quốc gia khắp Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Mới đây, cú hit Hẹn hò chốn công sở đã đưa danh tiếng của Ahn Hyo Seop cùng dàn diễn viên trong phim lên đến đỉnh cao.

Theo Star Today