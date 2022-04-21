‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 21/04/2022 21:58

Không còn khoác lên mình hình tượng tổng tài lạnh lùng trong Hẹn hò chốn công sở hay chàng bác sĩ hiền lành, giàu tình cảm trong Người thầy y đức 2, anh chàng Ahn Hyo Seop nay bỗng sexy lạ thường.

Mới đây, tạp chí Dazed Hàn Quốc vừa nhá hàng loạt hình của tổng tài "chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop của Hẹn hò chốn công sở.

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 1

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop liền đốn tim phái đẹp với hình ảnh nam tính đầy lôi cuốn trên tạp chí. Diện thiết kế của Calvin Klein, ngôi sao bộ phim Hẹn hò chốn công sở khoe vóc dáng vạm vỡ đầy quyến rũ. 

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 2

Loạt ảnh trên bỗng hot rần rần trên MXH vì chàng thủy tổ nay quá cá tính, đậm chất 'bad boy'.

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 3

Nhìn anh chàng cơ bắp thế nào, bảo sao chị em không đổ rầm rầm? 

Loạt ảnh trên đã nhận được rất nhiều lời khen từ netizen. Thế nhưng cũng có người để lại bình luận rằng Ahn Hyo Seop còn khá gầy. Anh chàng nên ăn uống và tập luyện thêm để sở hữu body cân đối, săn chắc hơn.

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 4

Ahn Hyo Seop được biết đến là một nam diễn viên điển trai và tài năng xứ sở kim chi. Từ năm 2015 đến nay, anh đã tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật.

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 5

Không chỉ là một gương mặt sáng giá trên phim ảnh, Ahn Hyo Seop còn từng là ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt ngào, đồng thời thông thạo nhiều bộ môn như chơi violin, nhảy, tennis...

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 6

Tên tuổi của chàng nam thần chỉ bắt đầu đạt tới đỉnh cao nhất khi tham gia Romantic Doctor Kim 2 (Người thầy y đức 2 - 2020). Sự góp mặt của anh đã giúp bộ phim đạt con số rating lên tới gần 30% và phủ sóng tại nhiều quốc gia khắp Châu Á, trong đó có Việt Nam. 

‘Chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop mê hoặc phái nữ với vẻ đẹp nam tính cực phẩm, sexy khó cưỡng trong loạt ảnh mới - Ảnh 7

Mới đây, cú hit Hẹn hò chốn công sở đã đưa danh tiếng của Ahn Hyo Seop cùng dàn diễn viên trong phim lên đến đỉnh cao.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Ahn Hyo Seop sao Hàn Quốc sao châu á

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