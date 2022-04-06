Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu "Nữ thần xứ Hàn"

Sao quốc tế 06/04/2022 10:46

Mỹ nhân xứ Hàn Kim Tae Hee vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cô đang dạo phố, khoe vẻ đẹp đầy trẻ trung, năng động dù đã làm mẹ của hai con khiến ai cũng trầm trồ vì nhan sắc đỉnh cao này.

Kim Tae Hee đã đăng trên Instagram cá nhân vào ngày 6/6: “Đã lâu rồi, phải không nhỉ? Khu phố của mình có rất nhiều thứ để ngắm ghê, nó còn là một nơi thích hợp để đi dạo nữa đó, từ giờ mình sẽ đăng ảnh thường xuyên hơn nha". Trong ảnh, Kim Tae Hee mặc chiếc áo hoodie, đội mũ trông vô cùng trẻ trung. Xem ảnh cô nàng ai có thể ngờ đây là mẹ của hai thiên thần bé bỏng rồi. 


Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu 'Nữ thần xứ Hàn' - Ảnh 1

Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu 'Nữ thần xứ Hàn' - Ảnh 2

 

Kim Tae Hee lớn lên trong gia đình giàu có, gia nhập làng giải trí năm 2000, lưu dấu ấn qua các phim "Nấc thang lên thiên đường", "Chuyện tình Harvard", "Mật danh Iris"...

 

Kim Tae Hee tiết lộ hình ảnh gần đây: Mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm, xứng đáng với danh hiệu 'Nữ thần xứ Hàn' - Ảnh 3

 

Trang Sport Chosun có viết: "Cô ấy thu hút mọi ánh nhìn với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn không tỳ vết". Còn các chuyên gia sắc đẹp của Ystar ví nữ diễn viên xinh đẹp tựa thủy trinh - được xem là "nữ hoàng của các loài hoa" tại Hàn Quốc.


Kim Tae Hee kết hôn với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain vào năm 2017 và họ có hai cô con gái. Tác phẩm gần đây nhất của cô là vào năm 2020 trong bộ phim truyền hình tvN "Hi Bye, Mama!".

 

Theo DongA

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Từ khóa:   Kim Tae Hee sao Hàn tin tức sao Hàn

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