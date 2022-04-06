"Nam phụ quốc dân" Kim Seon Ho khiến fan háo hức với hình ảnh mới nhất tại đất nước Thái Lan, kỳ vọng sự bùng nổ của anh chàng trong tác phẩm mới

Mới đây, thông qua một trang trực tuyến đã tiết lộ tình hình hiện tại của nam diễn viên Kim Seon Ho . Trong bức ảnh, anh được cho là đang quay một bộ phim ở Thái Lan, anh chàng thoải mái mang khẩu trang dạo phố, dùng bữa tại nhà hàng.

Trước đó, có thông tin cho rằng Kim Seon Ho đã làm việc với đạo diễn Park Hoon Jung tại buổi đọc kịch bản cho bộ phim "Sad Tropical". Kim Seon Ho vẫn đang khiến người hâm mộ kỳ vọng cao với niềm đam mê diễn xuất của mình.

Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng vắng bóng, anh thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhiều đến mức từ khóa về anh chàng chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng trên các trang cổng thông tin nổi tiếng.

Kim Seon Ho ra mắt khán giả trong vở kịch "New Boying Boing" vào năm 2009 và ngày càng có phong độ ổn định trong diễn xuất. Sau đó, anh ấy đã được biết đến nhiều hơn với tư cách là thành viên của chương trình "1 Night 2 Days Season 4" của đài KBS 2TV và vào năm 2020 anh được chú ý hơn qua bộ phim Startup" (tvN).

Từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái, Kim Seon Ho đã khẳng định được tài năng của mình trong bộ phim truyền hình "Gae Village Cha Cha Cha".

Vào tháng 12 năm ngoái, anh được bình chọn là Nam diễn viên truyền hình của năm tại Gallup Korea.

Gần đây, một đại diện của Salt Entertainment cho biết: "Nam diễn viên Kim Seon Ho đã quyên góp 50 triệu won cho Tổ chức Trẻ em mắc bệnh bạch cầu Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái". Đây không phải là lần đầu tiên Kim Seon Ho làm việc thiện. Anh ấy cũng đã quyên góp 100 triệu won cho quỹ này vào tháng 1 năm cùng năm.

Theo Chosun Media