Nhóm nhạc tân binh “em gái BTS” LE SSERAFIM tiết lộ thành viên thứ 2 - Kim Ga Ram

Lộ diện mỹ nhân thứ hai của nhóm nhạc tân binh sắp ra mắt LE SSERAFIM được mệnh danh là "em gái BTS" vô cùng cuốn hút trong bộ ảnh teaser đầu tiên.

LE SSERAFIM đã giới thiệu thành viên tiếp theo của mình!

Vào lúc nửa đêm theo giờ Hàn Quốc ngày 54, LE SSERAFIM đã chia sẻ một video teaser mới và những bức ảnh mới để chính thức giới thiệu thành viên thứ hai của nhóm Kim Ga Ram.

Trước đó nhóm LE SSERAFIM của Source Music đã tiết lộ teaser đầu tiên cho thành viên đầu tiên của nhóm: cựu thành viên của IZ*ONE Miyawaki Sakura!

IZ*ONE là một trong những nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư liên tục phá vỡ các kỷ lục. Trên thực tế, lượng fan khổng lồ của họ đã thể hiện lòng trung thành của mình bằng cách quyên góp hơn 2,6 triệu đô la để giúp các cô gái đoàn tụ khi công ty quản lý của họ chia sẻ rằng nhóm nhạc nữ đã tan rã. Vì nhóm nhạc dự án 12 thành viên này được thành lập thông qua chương trình sống còn "Produce 48", các nữ idol chỉ có hợp đồng trong 3 năm. Mặc dù người hâm mộ không hài lòng, nhưng họ hiện đang ủng hộ sự nghiệp solo mới của Miyawaki Sakura khi cô xác nhận gia nhập nhạc nữ mới của HYBE, LE SSERAFIM.

Theo Soompi

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