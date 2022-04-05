Mới đây, con gái của Vương Vũ - nữ diễn viên Vương Hinh Bình đã thông báo cha mình đã qua đời ở tuổi 78 vì bạo bệnh tại Đài Bắc (Đài Loan).

Theo trang ETtoday đưa tin, vào ngày 5/4, sao võ thuật kỳ cựu Vương Vũ qua đời ở tuổi 78 vì bạo bệnh tại Đài Bắc (Đài Loan). Nữ diễn viên Vương Hinh Bình, con gái Vương Vũ, báo tin buồn với truyền thông.

Trước đó, sức khỏe của Vương Vũ suy yếu nghiêm trọng trước khi mất. Nhiều năm qua, ông chịu di chứng mất trí nhớ, không thể đi lại, nói chuyện, phải đặt ống thông dạ dày để duy trì sự sống sau 2 lần bị đột quỵ vào các năm 2011 và 2016.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kông nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 78 vì bạo bệnh - Ảnh: Internet

Vương Vũ tên thật là Vương Chính Quyền sinh năm 1944, tại Thượng Hải. Vào những năm thập niên 1960-1980, ông và Lý Tiểu Long được đánh giá là thế hệ tiên phong cho dòng phim võ thuật. Nam diễn viên có biệt danh là "Vua võ thuật thế hệ đầu" hay "Độc tí đao vương". Bên cạnh đố, ông cũng từng là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất, lập nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé cho đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện.

Vương Vũ chụp ảnh cùng Lý Tiểu Long khi còn trẻ - Ảnh: Internet

Theo HK01, đạo diễn Từ Khắc, Trần Khả Tân, Khương Đại Vệ cho đến lớp sao võ thuật nổi danh như Địch Long, Lý Tiểu Long, Thành Long trong những năm đầu tiếp xúc với phim võ thuật - hành động đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của Vương Vũ. Trong 30 năm theo đuổi nghề diễn, Vương Vũ tham gia hơn 60 phim gồm Độc tí đao vương, Võ hiệp, Thất hồn, Hồ hiệp tiêm thủ, Long hổ đấu, Giang hồ kỳ hiệp, Kim Yến Tử… và chỉ đạo võ thuật cho hơn 80 tác phẩm. Trong sự nghiệp của mình, Vương Vũ từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Đài Bắc lần thứ 15, được đề cử Kim Mã lần thứ 50. Năm 2019, ông được vinh danh giải Thành tựu trọn đời tại Kim Mã lần thứ 56.

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